全国ツアーの開催を発表したアンジェラ・アキ

写真拡大

　シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが３０日、５月から全国３０都市を巡るツアーを開催することを発表した。

　昨年に自身１１年ぶりとなる全国ツアーを完走したばかりのアンジェラ。今回は、２月１１日に発売する約１４年のオリジナルアルバム「ＳＨＡＤＯＷ　ＷＯＲＫ」を引っさげ、全３１公演を予定している。

　新アルバム「ＳＨＡＤＯＷ―」は、自身の心の闇と向き合って制作。中でも、この日ＹｏｕＴｕｂｅ上でティザー映像が公開された「Ｄａｎｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｄａｒｋｎｅｓｓ」は、「自分の闇を受け入れて生きていく」という決意を込めた一曲だという。アルバムの発売、全国ツアー開催とアンジェラの活動が加速している。

　◆ツアー日程

　▼５月１５　千葉・松戸　森のホール２１　大ホール

　▼１７日　新潟県民会館　大ホール

　▼１９日　石川・本多の森北電ホール

　▼２３日　山形・シェルターなんようホール

　▼２４日　東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）

　▼２９日　北海道・札幌市教育文化会館　大ホール

　▼３１日　北海道・帯広市民文化ホール

　▼６月４日　香川・サンポートホール高松　大ホール

　▼６日　ホルトホール大分　大ホール

　▼７日　福岡市民ホール　大ホール

　▼１０日　群馬・メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎　大ホール

　▼１１日　茨城　水戸市民会館　グロービスホール

７／５（日）　静岡　静岡市清水文化会館マリナート　大ホール

　▼７月１０日　岐阜・バロー文化ホール（多治見市文化会館）大ホール

　▼１２日　兵庫・神戸国際会館こくさいホール

　▼１６日　神奈川・鎌倉芸術館　大ホール

　▼１９日　宮崎・都城市総合文化ホール　大ホール

　▼２０日　熊本　熊本城ホール　メインホール

　▼２５、２６日　東京・ＮＨＫホール

　▼３０日　長野・岡谷市文化会館　カノラホール

　▼８月１日　広島上野学園ホール

　▼２日　山口・ＫＤＤＩ維新ホール

　▼５日　京都・文化パルク城陽　プラムホール

　▼７日　大阪・フェスティバルホール

　▼１０日　青森・リンクモア平安閣市民ホール

　▼１１日　栃木県総合文化センター　メインホール

　▼１６日　滋賀・守山市民ホール　大ホール

　▼２０日　兵庫・たつの市総合文化会館　赤とんぼ文化ホール

　▼２１日　岡山・倉敷市民会館

　▼２３日　愛知県芸術劇場　大ホール