シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが３０日、５月から全国３０都市を巡るツアーを開催することを発表した。

昨年に自身１１年ぶりとなる全国ツアーを完走したばかりのアンジェラ。今回は、２月１１日に発売する約１４年のオリジナルアルバム「ＳＨＡＤＯＷ ＷＯＲＫ」を引っさげ、全３１公演を予定している。

新アルバム「ＳＨＡＤＯＷ―」は、自身の心の闇と向き合って制作。中でも、この日ＹｏｕＴｕｂｅ上でティザー映像が公開された「Ｄａｎｃｅ ｗｉｔｈ Ｄａｒｋｎｅｓｓ」は、「自分の闇を受け入れて生きていく」という決意を込めた一曲だという。アルバムの発売、全国ツアー開催とアンジェラの活動が加速している。

◆ツアー日程

▼５月１５ 千葉・松戸 森のホール２１ 大ホール

▼１７日 新潟県民会館 大ホール

▼１９日 石川・本多の森北電ホール

▼２３日 山形・シェルターなんようホール

▼２４日 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）

▼２９日 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール

▼３１日 北海道・帯広市民文化ホール

▼６月４日 香川・サンポートホール高松 大ホール

▼６日 ホルトホール大分 大ホール

▼７日 福岡市民ホール 大ホール

▼１０日 群馬・メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 大ホール

▼１１日 茨城 水戸市民会館 グロービスホール

７／５（日） 静岡 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

▼７月１０日 岐阜・バロー文化ホール（多治見市文化会館）大ホール

▼１２日 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

▼１６日 神奈川・鎌倉芸術館 大ホール

▼１９日 宮崎・都城市総合文化ホール 大ホール

▼２０日 熊本 熊本城ホール メインホール

▼２５、２６日 東京・ＮＨＫホール

▼３０日 長野・岡谷市文化会館 カノラホール

▼８月１日 広島上野学園ホール

▼２日 山口・ＫＤＤＩ維新ホール

▼５日 京都・文化パルク城陽 プラムホール

▼７日 大阪・フェスティバルホール

▼１０日 青森・リンクモア平安閣市民ホール

▼１１日 栃木県総合文化センター メインホール

▼１６日 滋賀・守山市民ホール 大ホール

▼２０日 兵庫・たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール

▼２１日 岡山・倉敷市民会館

▼２３日 愛知県芸術劇場 大ホール