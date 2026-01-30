アンジェラ・アキ、５月から３０都市巡る全国ツアー開催へ ２月には１４年ぶりの新アルバム発売
シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが３０日、５月から全国３０都市を巡るツアーを開催することを発表した。
昨年に自身１１年ぶりとなる全国ツアーを完走したばかりのアンジェラ。今回は、２月１１日に発売する約１４年のオリジナルアルバム「ＳＨＡＤＯＷ ＷＯＲＫ」を引っさげ、全３１公演を予定している。
新アルバム「ＳＨＡＤＯＷ―」は、自身の心の闇と向き合って制作。中でも、この日ＹｏｕＴｕｂｅ上でティザー映像が公開された「Ｄａｎｃｅ ｗｉｔｈ Ｄａｒｋｎｅｓｓ」は、「自分の闇を受け入れて生きていく」という決意を込めた一曲だという。アルバムの発売、全国ツアー開催とアンジェラの活動が加速している。
◆ツアー日程
▼５月１５ 千葉・松戸 森のホール２１ 大ホール
▼１７日 新潟県民会館 大ホール
▼１９日 石川・本多の森北電ホール
▼２３日 山形・シェルターなんようホール
▼２４日 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）
▼２９日 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール
▼３１日 北海道・帯広市民文化ホール
▼６月４日 香川・サンポートホール高松 大ホール
▼６日 ホルトホール大分 大ホール
▼７日 福岡市民ホール 大ホール
▼１０日 群馬・メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 大ホール
▼１１日 茨城 水戸市民会館 グロービスホール
７／５（日） 静岡 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
▼７月１０日 岐阜・バロー文化ホール（多治見市文化会館）大ホール
▼１２日 兵庫・神戸国際会館こくさいホール
▼１６日 神奈川・鎌倉芸術館 大ホール
▼１９日 宮崎・都城市総合文化ホール 大ホール
▼２０日 熊本 熊本城ホール メインホール
▼２５、２６日 東京・ＮＨＫホール
▼３０日 長野・岡谷市文化会館 カノラホール
▼８月１日 広島上野学園ホール
▼２日 山口・ＫＤＤＩ維新ホール
▼５日 京都・文化パルク城陽 プラムホール
▼７日 大阪・フェスティバルホール
▼１０日 青森・リンクモア平安閣市民ホール
▼１１日 栃木県総合文化センター メインホール
▼１６日 滋賀・守山市民ホール 大ホール
▼２０日 兵庫・たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール
▼２１日 岡山・倉敷市民会館
▼２３日 愛知県芸術劇場 大ホール