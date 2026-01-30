とろサーモンの久保田かずのぶが、共演してタイプだったキャバ嬢に「DMしました」

と告白するヒトコマがあった。

【映像】とろサーモン久保田がDMしたキャバ嬢（写真あり）

1月28日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#47が放送。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。スタジオにはベッキー、とろサーモンの久保田かずのぶ、予約不可のSレアキャストのきほ（銀座・ジャングル東京）が登場した。

オープニングトークでのこと。前回、久保田が番組のゲストとして出演した際の話で盛り上がった。狩野が「けっこう前に来ていただいて。そのとき、収録が終わってからこっそり久保田さんに『誰が好きですか』って聞いたんです」と明かすと、久保田は小声で「いいっていいって」と話を終わらせようとした。

しかしベッキーが「誰？誰ですか？気になる」と前のめりに。すると狩野は「今日はいらっしゃらないですが、名古屋のまりあさん」と、名古屋のグラマラスに所属する鳳まりが気に入ったことを暴露した。ベッキーは「え、鳳まりあ？ へ〜！」と意外だったようで驚きの表情を浮かべた。

久保田が「DMしました」と告白すると、ベッキーは「ええ！自分から？！どんなことを？」と久保田のアグレッシブさに仰天した。久保田は「今度、名古屋に行ったときにお店に行かせてください」というメッセージを送ったそうだが「刑務所からの手紙くらい返信がなかった」と無視されてしまったことを悲しそうに打ち明けた。

また、この日スタジオにいた天海りこ（六本木・ジャングル東京）に対して、久保田が「お店で会いましたよね」と声を掛けると、りこは「あ、なんかいましたよね」とそっけない返答。久保田は怪訝な表情で「なんかいましたよね？」とりこの言葉を繰り返し、狩野は「タレントがあんまり言われないですよ」と苦笑いした。これを受けて、りこは「そのとき、お会いしましたよね？って言ったら素っ気ない感じだった」と、店で話しかけたのに久保田から不愛想な対応を取られたことを明かした。