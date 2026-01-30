３人組の男ら逃走、強盗と強盗未遂容疑で捜査

東京都台東区東上野の路上で２９日夜、中国籍の男性が３人組の男らに催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われた。

３０日未明には、大田区の羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件も発生。男性の車には約１億９０００万円入りのスーツケースがあったといい、警視庁は二つの事件に関連があるとみて、強盗と強盗未遂容疑で調べている。

上野署幹部によると、台東区東上野の路上で中国籍の４０歳代男性が３人組に襲われたのは２９日午後９時半頃。中国人１人と日本人３人の男女４人と車にスーツケースを積み込んでいたところだった。

男性らは「スーツケースには香港に運ぶ４億２３００万円が入っていた。金を運ぶ仕事をしており、羽田空港まで運搬する予定だった」と説明しているという。５人にけがはなかった。

近くの路上では同時間帯に、通行人の５０歳代男性が車にはねられる事故が起きており、同署は３人組が車で逃走する際、ひき逃げ事件を起こしたとみている。

ひき逃げの現場から約５４０メートル離れた路上には、３人組が乗っていたとみられる青色の軽乗用車が放置されていたという。

一方、羽田空港第３ターミナルの駐車場３階では３０日午前０時１０分頃、車外にいた５０歳代男性が、隣に止まった白い乗用車の車内にいた２０〜３０歳代くらいの男から催涙スプレーをかけられ、目に軽傷を負った。

東京空港署幹部によると、乗用車には男３人が乗っていたとみられる。１人が車内から男性の車の窓をハンマーでたたくなどしたが、何も取らずに逃げた。男性の車には現金約１億９０００万円が入ったスーツケースがあり、男性は「両替商をしており、現金は香港に運ぶ予定だった」と話したという。

事件直前には、同じ駐車場で、２０歳代男性がかばんを奪われそうになる窃盗未遂事件も発生。同署は、この男性が人違いで襲われたとみている。