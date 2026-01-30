韓国5人組アイドルグループ「SS501」メンバーのキム・ヒョンジュン（マンネ＝38）が4月5日、神奈川・SUPERNOVA KAWASAKIで、ファンの呼称「JUNIQ」（ジュニック）を冠したスペシャルライブ「KIM HYUNG JUN presents JUNIQ」を開催することが30日、分かった。

05年にSS501のメンバーとしてデビュー。東方神起、SUPER JUNIOR、BIGBANGらと同時代に、K−POPのグローバル化をけん引してきた。グループでは「U R Man」、「Love Like This」や韓国版「花より男子」OST（オリジナル・サウンド・トラック）として世界的に知られる「Because I'm Stupid」など、数々の代表曲を残してきた。

ソロアーティストとしても、日本をはじめ東南アジアやラテンアメリカなど、幅広い地域で活動している。

デビュー20周年を終え、21年目に突入する今回の公演では、新曲や自身初となる自作曲の初披露を予定。さらに、ソロライブとしては初となるSS501楽曲をメインに構成したセットリストを組み、これまでの歩みと現在地を重ね合わせる内容となる。

「2026年最初の公演のために、最善を尽くして準備しています。いつも僕の音楽とステージを愛してくださる皆さんのために、全力を尽くします。長い時間、信じて応援してくださり、心より感謝いたします」と感謝を示し、「今回、特別に準備した名曲たちの饗宴をぜひ見守ってください！」と呼びかけた。