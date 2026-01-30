ワンコが飼い主さんの帰りを健気に待っている姿は、切なくも愛おしくて…？ペットカメラで撮影したお留守番中の様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で9万7000回再生を突破しています。

【写真：お留守番中の犬をペットカメラで確認→ひとり健気に待ち続けて…】

お留守番中のワンコの姿に涙…

TikTokアカウント「corgi_pomme」に投稿されたのは、コーギーの「ポム」ちゃんのお留守番中の様子です。実家で暮らしていた時と比べて、現在はひとりでお留守番する時間が長くなってしまったポムちゃん。飼い主さんはお留守番をさせるたびに、「ごめんね」と心苦しさを感じているそう。

お留守番中のポムちゃんは、お昼寝をして過ごしていることが多いとか。飼い主さんはお仕事の合間にペットカメラで様子を確認しているそうですが、ポムちゃんがひとりでスヤスヤと寝ている姿を見ると、涙が出そうになるといいます。

健気に帰りを待つ様子が愛おしい

ポムちゃんがペットカメラの向こうにいる飼い主さんに「いい子で待ってるから、早く帰って来てね！」と語りかけるように、カメラをじーっと見つめていることも。

また旦那さんと一緒にお留守番していた時は、うつ伏せになってくつろいでいる旦那さんの背中に乗って、甘えながら過ごしていたというポムちゃん。それでも時々飼い主さんが恋しくなるのか、「ママはまだ帰って来ないの？」とばかりにカメラを見る場面があったそう。

きっと飼い主さんがお仕事中もポムちゃんを想っているのと同様に、ポムちゃんもいつだって飼い主さんのことを想いながら過ごしているのでしょう。健気に帰りを待ち続ける姿は、切なくも愛おしいです。

幸せあふれる「おかえりなさい」の瞬間

そんなポムちゃんに1秒でも早く会いたくて、飼い主さんはいつもお仕事が終わるとダッシュで帰宅しているのだとか。するとポムちゃんはキラキラの笑顔で、「おかえりなさい！」とお出迎えしてくれるといいます。

ポムちゃんが寂しくてもいい子でお留守番していてくれるのは、飼い主さんが絶対に帰ってきてくれると信じているからこそ。この先もずっとポムちゃんと飼い主さんが相思相愛でいて、毎日幸せな気持ちで「ただいま」と「おかえり」を言い合えますように。

この投稿には「泣けてきます」「気持ちわかります」「『まだ帰ってこないかな～』って感じで切ない」「可愛すぎる…。主さんの家族になって絶対幸せ」といったコメントが寄せられています。

ポムちゃんの可愛い姿や、飼い主さんとの愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「corgi_pomme」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「corgi_pomme」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。