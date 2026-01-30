6万円で売れ残っていた『悲しい顔の犬』を飼った結果→愛情を注ぎ続けて、5ヶ月後…泣ける『表情』が9万再生「本当によかった」「幸せそう」
あるわんこが幸せを手に入れるまでの物語が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で9万2000回再生を突破し、「涙が出てきました」「本当に良かった」「とっても幸せそう」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：6万円で売れ残っていた『悲しい顔の犬』を飼った結果→愛情を注ぎ続けて、5ヶ月後…泣ける『表情』】
悲しい顔の犬との出会い
TikTokアカウント「nikomaruman」の投稿主さんは、『アルバス』ちゃんというポメラニアンと暮らしています。今回は、アルバスちゃんとの出会いのエピソードを投稿しました。
アルバスちゃんと出会ったのは、とあるペットショップでした。当時、アルバスちゃんは他の子犬よりも大きな体格で、悲しい顔をしていたといいます。実は、なかなか家族と巡り合えず、売れ残ってしまっていたのです。
涙やけもひどく、最終的な価格は6万円。破格で売られるアルバスちゃんを見て、投稿主さんは心が痛んだといいます。「ペットショップで買うなんて…」という世間の言葉が頭をよぎりましたが、家族として迎えることを決意。「どうしてもこの子を幸せにしてあげたい」という強い想いが、投稿主さんを後押ししたのでした。
愛情を注ぎ続けたら…
アルバスちゃんとの暮らしが始まると、投稿主さんは甲斐甲斐しくお世話をしたといいます。その結果、涙やけは徐々に改善。まだまだ毛は少ないものの、ずいぶんときれいになったそうです。
また、たくさんの可愛い笑顔を見せてくれるようにもなりました。不安で悲しそうだったころのアルバスちゃんが嘘のように、とっても幸せな表情に変わったのです。それは、投稿主さんが毎日惜しみない愛情を注いだからに違いありません。
たくさんの魅力を発見！！
投稿主さんは、アルバスちゃんだけの魅力をたくさん見つけたといいます。まずは、抱っこをすると前足をスイスイ動かす癖。まるで泳いでいるかのような動きが、とっても可愛いのだそう。
また、個性的なカラーの瞳も、アルバスちゃんのチャームポイント。唯一無二の瞳は、思わず見惚れるほど美しいのだといいます。
アルバスちゃんは、現在もスクスク成長しているとのこと。最後に「家族になってくれてありがとう」と綴った投稿主さんなのでした。
この投稿には、「ご縁があってよかった」「お迎えしてくださりありがとう」「元気に長生きできますように」など、多くのコメントが寄せられています。
TikTokアカウント「nikomaruman」には、他にもアルバスちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！
写真・動画提供：TikTokアカウント「nikomaruman」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。