NTTドコモは、モバイル通信に対応した13.3型ノートパソコン「VAIO Pro PG」を発売した。ドコモがVAIOブランドのパソコンを取り扱うのは今回が初めて。全国のドコモショップおよびドコモオンラインショップで販売される。

VAIO Pro PGは、Windows 11 Proを搭載したビジネス向けのモバイルパソコン。nano SIMとeSIMの両方に対応するデュアルSIM仕様となっており、Wi-Fi環境がない場所でも、ドコモの回線を通じてインターネットを利用できる。

通信アンテナはディスプレイ上部に配置されており、利用環境に左右されにくい安定した通信につながる設計となっている。

重さは約1kgで、大きさもA4相当に抑えられており、バッグに入れて持ち運びやすい。ディスプレイには、アスペクト比16：10の13.3型ワイド液晶を採用し、資料作成やWeb閲覧の効率向上を図っている。

ドコモオンラインショップでの価格は22万1100円。支払い方法は一括払いのほか、分割払い（12回、24回、36回）から選択できる。

12回払いの場合は1万8425円×12回、24回払いの場合は9224円＋9212円×23回、36回払いの場合は6165円＋6141円×35回。

ドコモのスマートフォン契約がある場合、月額1100円の「データプラス」を契約することで、スマートフォンのデータ容量をパソコンと共有して利用できる。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約221.1×299.3×17.7～19.6mm 重さ 約1.049kg ディスプレイ 約13.3インチ（WUXGA／TFT） OS Windows 11 Pro 64ビット チップセット インテル Core 5 プロセッサー 120U メモリー 16GB ストレージ 256GB 通信 4G UIM nanoSIM×1／eSIM バッテリー 6644mAh 外部インターフェース ネットワーク（LAN）1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T×1USB 5Gbps（USB 3.0）×2HDMI出力×1USB Type-C×2（USB PD、USB 3.1、DisplayPort 1.4）ステレオミニ端子（ヘッドセット対応）×1 キーボード 日本語配列（かな文字あり） カメラ （フロント） CMOSセンサー搭載HDカメラ、Windows Hello顔認証対応、92万画素