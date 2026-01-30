NTTドコモは、2026年2月から「dポイント」や「d払い」を活用したキャンペーンを各自治体と連携して実施する。

「dポイント」のキャンペーン

東京都江東区では、「暮らし応援給付事業」として、キャンペーン期間中に「d払い」アプリまたはマイナポータルアプリから申し込みをした区民全員に、5000円相当のdポイントをプレゼントする。

2026年1月1日時点で江東区に住民登録があり、2007年4月1日以前に生まれた区民が対象で、申し込み時点でマイナンバーカードが必要となる。申請期間は2026年2月5日～5月31日。

「d払い」のキャンペーン

秋田県秋田市では、キャンペーン期間中に秋田市の対象店舗で「d払い」で支払った人を対象に20%をdポイントで還元する。還元上限は1回あたり2000ポイント、期間中合計5000ポイントまで。キャンペーン期間は2月20日～5月20日、エントリーは不要。

秋田県由利本荘市では、キャンペーン期間中に市内の対象店舗で「d払い」を使うと、中小規模店では20%、大規模店では5%をdポイント（期間・用途限定）で還元する。還元上限は1回あたり1000ポイント、期間中最大5000ポイントまで。キャンペーン期間は2月1日～2月28日、エントリーは不要。

鹿児島県枕崎市では、キャンペーン期間中に市内の対象店舗で「d払い」を使うと、30%をdポイント（期間・用途限定）で還元する。還元上限は1回6000ポイント、期間中合計1万2000ポイントまで。キャンペーン期間は2月1日～2月28日、エントリーは不要。

自治体 キャンペーン期間 還元率 還元上限 秋田県秋田市 2月20日～5月20日 20% 1回 2000ポイント合計 5000ポイント 秋田県由利本荘市 2月1日～2月28日 中小店舗店 20%大規模店 5% 1回 1000ポイント合計 5000ポイント 鹿児島県枕崎市 2月1日～2月28日 30% 1回 6000ポイント合計 1万2000ポイント