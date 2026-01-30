断続的に雪が降り 沿岸部ほど風が強く吹雪くところも、厳しい寒さ続く【これからの天気(1月30日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、全域にカミナリ注意報、上・中・下越の沿岸地域と佐渡に風雪・波浪注意報、上・中・下越になだれ注意報が発表されています。
◆30日(金)これからの天気
このあとも断続的に雪が降るでしょう。
沿岸部ほど風が強く、吹雪くところもありそうです。
降水確率は、各地60～80%と高くなっています。
◆30日(金)の予想最高気温
最高気温は、-1～3℃の予想です。
昨日と同じくらいのところが多く、厳しい寒さが続くでしょう。暖かくしてお過ごしください。
