これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、全域にカミナリ注意報、上・中・下越の沿岸地域と佐渡に風雪・波浪注意報、上・中・下越になだれ注意報が発表されています。



◆30日(金)これからの天気

このあとも断続的に雪が降るでしょう。

沿岸部ほど風が強く、吹雪くところもありそうです。

降水確率は、各地60～80%と高くなっています。



◆30日(金)の予想最高気温

最高気温は、-1～3℃の予想です。

昨日と同じくらいのところが多く、厳しい寒さが続くでしょう。暖かくしてお過ごしください。