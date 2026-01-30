上越市高田や糸魚川市能生など平年の2倍以上の積雪、平地でも大雪に･･･なだれに注意【新潟】
強い寒気の影響で、県内は再び平地でも大雪に見舞われた地域があります。気象台は、なだれなどに注意を呼びかけています。
30日午前8時半ごろの上越市、雪とともに時おり強い風が吹いていました。住民は朝から雪かきに追われていました。
■住民
「連続で(雪が)降り続くと、みんな歳とってきているから体力が全然伴わない。」
上越市高田と糸魚川市能生などでは、平年の2倍以上の雪が積もっています。
30日(金)午前10時現在の積雪は、魚沼市守門 280cm、津南町 244cm、上越市高田 147cm、糸魚川能生117cmなどとなっています。このあとも断続的に雪が降る見通しです。
◆24時間予想降雪量［31日(土)午前9時まで・最大］
上越：平地10cm ／ 山沿い40cm
中越：平地15cm ／ 山沿い50cm
下越：平地10cm ／ 山沿い40cm
佐渡：10cm
気象台は、引き続きなだれに注意を呼びかけています。
