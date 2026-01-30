強い寒気の影響で、県内は再び平地でも大雪に見舞われた地域があります。気象台は、なだれなどに注意を呼びかけています。



30日午前8時半ごろの上越市、雪とともに時おり強い風が吹いていました。住民は朝から雪かきに追われていました。



■住民

「連続で(雪が)降り続くと、みんな歳とってきているから体力が全然伴わない。」



上越市高田と糸魚川市能生などでは、平年の2倍以上の雪が積もっています。

30日(金)午前10時現在の積雪は、魚沼市守門 280cm、津南町 244cm、上越市高田 147cm、糸魚川能生117cmなどとなっています。このあとも断続的に雪が降る見通しです。



◆24時間予想降雪量［31日(土)午前9時まで・最大］

上越：平地10cm ／ 山沿い40cm

中越：平地15cm ／ 山沿い50cm

下越：平地10cm ／ 山沿い40cm

佐渡：10cm



気象台は、引き続きなだれに注意を呼びかけています。