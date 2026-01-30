元ド軍捕手が“ライバル側”に…メッツとマイナー契約で「ドジャースにとってより大きな痛手」専門メディア

元ドジャースのバーンズがメッツとマイナー契約を結んだ(C)Getty Images

メッツは現地時間1月29日、昨年5月にドジャースを退団したオースティン・バーンズとマイナー契約を結んだことを発表した。

36歳の捕手について、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「バーンズがマイナー契約で、LAのライバル球団へ移籍する。招待選手として春季キャンプに参加する予定だ」と伝えている。

同メディアは「36歳のバーンズは、ロサンゼルスで11シーズンを過ごした後、5月中旬にチームからDFAを受けた。2015年にチームに加入して以来、彼はドジャースに欠かせない存在だった。特に、チームにとって32年という恐ろしいほどのブランクに終止符を打った2020年ワールドシリーズで、最後のアウトを捕球した場面は象徴的だ」と記している。