29日に行われた、Bリーグ初のドラフト。高校3年生から大学4年生、プロ2年目までの選手が対象となり、今回は11名の選手が指名を受けました。

長崎から1巡目で指名を受けた岩下准平選手(全体4位)と、広島から1巡目で指名を受けた松野遥弥選手(全体6位)は、ドラフトが終了後にインタビューに応じ、心境や今後の意気込みなどを語りました。

岩下選手は、指名された時の心境について｢驚きとありがたさ。指名して頂いたクラブの関係者の皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです｣とコメント。また、指名を待つ心境について聞かれると｢緊迫した空気感でした｣とはなし、｢仲良いメンバーがいたので、そういった人と話したりはしていました｣とそのときの様子を振り返りました。

岩下選手は福岡出身。同じ九州のチームから指名されたことについては｢自分は福岡出身なんですけど、長崎は近いので、ぜひ福岡のファンの皆さまやお世話になった人には長崎の地に足を運んでもらいたいなと思います｣と語り、｢リーグの上位にいるチームなのでしっかり自分の良さだったり、チームを勝たせられるポイントガードになりたいなと思います｣と今後の意気込みを示しました。

また広島から1巡目指名の松野選手は、現在の心境を｢うれしい気持ちと、驚きが隠せないです｣とコメント。慣れない環境下で緊張していたことを明かし｢インタビューやカメラもあってドキドキ、ふわふわして、変な感じでしたけど、一安心。嬉しい｣と語りました。

さらに名前を呼ばれた際に目を見開いて驚いた理由も言及。｢正直、五十音順で一番後ろに座っていたので、誰が呼ばれるのかなと思っていたんですけど…(映像でそのときの様子が流れ)やめて欲しいです。恥ずかしいです｣と笑いながら照れる様子も見せました。

そしてチームについては｢広島はすごく良いチーム。仲も良いチームだと、(佐藤)涼成もいるので、本当すごい楽しみです｣とコメントし、持ち味の豪快なダンクも決める意気込みを述べ｢頑張ります。フィジカル的な部分でも、ウエイトアップもしていく。ジャンプトレーニングもしていきたい。(ダンクなど)求められてくると思うので、期待に応えられるように頑張りたいです｣と述べました。