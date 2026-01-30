けさ7時前、JR上野駅で架線が断線し、常磐線は現在も一部区間で運転の見合わせが続いています。上野駅近くから中継です。

JR上野駅近くの高架に来ています。こちらには架線の切れた常磐線の車両がとまっていて、先ほどから復旧作業が行われています。

JR東日本によりますと、きょう午前7時前、運行司令所のモニターに上野駅で停電を知らせる表示が出て、電車が走行できなくなりました。

係員が確認したところ、架線が断線して停電したということで、午前11時20分現在、▼常磐線快速電車（品川−松戸駅間の上下線）と▼常磐線の一部区間（品川−我孫子駅間の上下線）で運転を見合わせています。

乗客

「緊急停車しますというアナウンスがかかり、電車が急ブレーキで止まった」

駅のホームで撮影された映像からは、架線が波打つように緩む様子が確認できます。

駅と駅の間で停止した電車については、乗客を線路に降ろして駅まで誘導するなどしました。

JR東日本は午後2時の運転再開を見込んでいるということで、設備の安全確認を進めるとともに断線の原因を調べています。