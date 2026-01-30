大谷翔平、初の絵本が2月20日発売 文を手掛ける『デコピンのとくべつないちにち』【あらすじ】
ポプラ社は30日、MLBドジャースの大谷翔平の愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本『デコピンのとくべつないちにち』を2月20日に発売すると発表した。
【中面カット】絵になってる！大谷翔平が文を手掛けたデコピンと大谷の絵本
この絵本は大谷がマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてきてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する愛犬・デコピンの姿を温かい眼差しで描いている。
大谷とデコピンは、この絵本による収益をすべて慈善団体に寄付する。ポプラ社もこの考えに賛同し、絵本の売上の一部を動物保護団体に寄付する。30日は気になる中面ページも公開された。
■あらすじ
今日は待ちに待った開幕戦の日。デコピンは、なんと始球式を任された。野球場にはホットドッグやとても広い「庭」があり、お客さんがたくさんいる。きっと素敵な1日になるだろう。ところが、うそでしょ!?ぼく、始球式に使うラッキーボールを家に忘れてきちゃった！デコピンは始球式までにボールをもって野球場に戻れるのか。
■大谷翔平／文
メジャーリーグでもっともオールマイティな才能あふれる選手。MLB（米大リーグ機構）史上初めてMVP（最優秀選手）を満票選出で4度（2021、23、24、25年）獲得した。ロサンゼルス・ドジャースに移籍後の最初のシーズンでは、チームの8度目のワールドシリーズ制覇に貢献し、MVPを受賞した初のフルタイム指名打者となった。フィールドでスター選手である以上に、家族を大切にする夫であり父親でありデコピンのパパでもある。
■マイケル・ブランク／文
ストーリーテラー。投資家であり、熱狂的な野球ファン。すばらしいふたりの子ども、シャーロットとハリソンが日々、創造力の源になっている。
■ファニー・リム／絵
インドネシアで生まれ育つ。幼いころから絵を描くのが大好きだった。絵本と出会って、物語を語って絵を描くことに熱中するようになる。絵を趣味から仕事にすることを決意したのは最近のこと。現在は児童書の画家として夢を追っている。絵を描いていないときは、映画を観ているか、カントリーミュージックを聴いているか、あるいはその両方を同時にしている。
【中面カット】絵になってる！大谷翔平が文を手掛けたデコピンと大谷の絵本
この絵本は大谷がマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてきてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する愛犬・デコピンの姿を温かい眼差しで描いている。
■あらすじ
今日は待ちに待った開幕戦の日。デコピンは、なんと始球式を任された。野球場にはホットドッグやとても広い「庭」があり、お客さんがたくさんいる。きっと素敵な1日になるだろう。ところが、うそでしょ!?ぼく、始球式に使うラッキーボールを家に忘れてきちゃった！デコピンは始球式までにボールをもって野球場に戻れるのか。
■大谷翔平／文
メジャーリーグでもっともオールマイティな才能あふれる選手。MLB（米大リーグ機構）史上初めてMVP（最優秀選手）を満票選出で4度（2021、23、24、25年）獲得した。ロサンゼルス・ドジャースに移籍後の最初のシーズンでは、チームの8度目のワールドシリーズ制覇に貢献し、MVPを受賞した初のフルタイム指名打者となった。フィールドでスター選手である以上に、家族を大切にする夫であり父親でありデコピンのパパでもある。
■マイケル・ブランク／文
ストーリーテラー。投資家であり、熱狂的な野球ファン。すばらしいふたりの子ども、シャーロットとハリソンが日々、創造力の源になっている。
■ファニー・リム／絵
インドネシアで生まれ育つ。幼いころから絵を描くのが大好きだった。絵本と出会って、物語を語って絵を描くことに熱中するようになる。絵を趣味から仕事にすることを決意したのは最近のこと。現在は児童書の画家として夢を追っている。絵を描いていないときは、映画を観ているか、カントリーミュージックを聴いているか、あるいはその両方を同時にしている。