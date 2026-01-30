出産・育児の影響で、ときには不本意に、ときには自身の選択によってキャリアが停滞したり途絶えてしまったりする現象を「キャリアダウン」と呼ぶことがあります。このような状況に直面したら、あなたはどう感じ、どのように行動しますか？「正社員」という肩書きを守りながらも、揺れ動く2名の女性のリアルを追いました。

【写真】「悲しすぎる」産後復職した女性が語った「キャリアダウン」の実態

コロナ禍に仕事と育児の両立限界…医療現場から在宅の仕事へ

出産前はフルタイムでバリバリ働いていたのに、育休が明けると責任のある仕事から外されてしまうようになった。夫の転勤のため、正社員を辞めて転勤先のパートを転々としている。時短勤務になり、子どものいない同期や後輩は昇進しているのに自分は同じ場所で足踏みしているみたい…。

今回は、実際に出産・育児でキャリアが変わった2人のママから、そのときの状況や周囲の言動、そしてママ自身がどのように感じたのか、話を聞かせてもらいました。

最初に話を伺ったのは、中国地方の地方都市で、現在は自宅でWebデザイナーとして働く岡村さおりさん（37歳＝仮名）。夫・子ども（小学校3年生と来年入学する男の子）との4人暮らしです。さおりさんは出産前は医療関係の仕事を10年続けていました。しかし20人ほどいる女性従業員のうち、妊娠出産後も職場に残ると決めたのはさおりさんが初めてだったといいます。

「産休・育休に対応する制度が整っておらず、それまでは妊娠した女性は全員、退職していたんです」

仕事にやりがいを感じていたさおりさんは育休を申請し、産後無事に復帰することができましたが、職場の反応は協力的とまではいえないものでした。

「育休を取りたいと交渉したとき、子どものいる男性の先輩は親身になって話が通るように考えてくれました。おかげでなんとか受理されたものの、上司から『泊まりの勤務ができないのは困るなあ』『人手がたりないから、早く復帰してほしい』などと言われたり、産休が近づくと『休めていいね』といった言葉をかけられ、複雑な気持ちでした」

復帰後は時短勤務を選択したものの、仕事の割り振りがフルタイム前提だったため、現場でできる仕事がなく事務作業を手伝うような日が続いたそうです。

「ちょうどそのころ、コロナのパンデミックが始まりました。当時は未知のウイルスで、夫も医療関係者なので夫婦で感染したら子どもはどうなる？と。仕事は好きだったのですが、時短で収入も減っているうえ、結局子どものいる女性が働き続けられる体制が作られない職場にこれ以上いても…と考え、産婦人科の医院へ転職することにしました。

ところがその職場もブラックで…事前に聞いていた話と全然違う勤務条件だったり、保育園の迎えがあるのにあやうく帰れなくなりそうなことも。夫とも話し合った末、2週間でやめてしまいました」

これからどうしようと落ち込んでいたとき、さおりさんに「何か勉強して、家で働ける仕事をしてみたら？」と提案してくれたのも夫の健二さんだったそうです。

「そこからオンラインスクールに通い、独立して今は4年目です。最初はほとんど稼げない時期もありましたが、今はフルタイムで働いていたころと同じくらいの収入があります。子どもに何かあってもすぐ駆けつけてあげられるので満足しています」

ご自身のこれまでの道をキャリアダウンだと思いますか？という質問に対して、さおりさんはこんなふうに評価しています。

「最初の職場で育休復帰したときは、ものすごく大きなキャリアダウンでした。初の出産後の仕事復帰に向けてあんなに頑張ったのに、ほとんど何も職場の体制を変えられなかったことに対しても無力感があり、精神的にダメージが大きかったです。次の産婦人科も、結局すぐにやめることになり、さらにダウンですね。でも今は、仕事のやりがいもあり、収入も家族と過ごせる時間も確保できて、やっとアップしたと思っています！」

正社員も時短で肩身が狭い日々…昔目指した仕事への思いが再燃

京阪神のベッドタウンのとある市で、福祉施設の正規職員として働く林由実子さん（35歳=仮名）は、夫・小学校1年生と保育園（3歳・1歳）の3人のお子さんと暮らしています。職員として働く十数年の間に、3回の出産で休業・復帰したそう。

「職場は女性が多いので、育休などの制度は整っています。とはいえ、正規職員ならではの悩みがあって…」

出産するまでは、毎日フルタイムで8時間勤務、土日にもイベントや施設入居者の行事に参加し、宿泊研修なども頻繁にあったという由実子さん。産後は、本人の希望で9時から15時までの5時間勤務に変わり、宿泊の伴う業務はお子さんが小さいうちは不参加としました。子育てしやすい条件に変わり、よかったと思いきや…。

「福祉や介護業界はどこもそうだと思うんですが、人手が足りなくて、15時になっても仕事が全然、終わらないんですね。施設にはパートの方もたくさん働いているのですが、書類作成や問い合わせ対応など、正規職員でないと…という仕事も多く、結局毎日、保育園の時間を調整してもらって、16時ごろにやっと帰れるような状況が常態化しています。

職場は職場で、他の正規職員に私の残した仕事を肩代わりしてもらっているので肩身が狭いですし、やはり3回育休を取って時短勤務だと経験や知識の面でかなり遅れをとっているのを感じます。研修にも行けていないですし、子どもが3人いたら、夜や休日に本を読んで勉強…なんてほぼ無理なので。

さらに、ベテランのパートさんにも軽く見られている感じです。業務知識も他の職員より劣るし、子どもの熱などで突発的に休むのでいろいろ安心して任せられない…という感じなのでしょうね。とはいえ、注意しなくてはいけない場面なんかもあったりして、本当に言いにくいんですよ」

時短勤務の正規職員ならではのやりにくさを痛感している由実子さん。

「とはいえ、朝は子どもの支度をして送っていくだけで1日の何％かエネルギーを使っちゃいますし、仕事が終わってからも、3人のごはんにお風呂に、まだ夜泣きもありますし。時短でないと身体が持たない。職場からはフルタイムに戻ってくれという圧がすごいんですが（笑）。難しいですね」

1日中、休む間もない由実子さんですが、時短勤務のため金銭的な面では収入はダウン。お子さんが小さい間は欠勤がかさんで月の手取りが7～8万になり、保育料ですべて消えるような月も何度もあったといいます。

「もともと福祉系はお給料が安くて、しかも時短で基本給が下がるのでボーナスもガクンと減ります。ワンオペなので、急な発熱だと私が休むしかなく、あっという間に有休がなくなってしまうので、欠勤もつきますし…。それでいて、勤続年数は長いので負担の大きい仕事も回ってくるようになり、最近は持ち帰って働くことも多いんです。

仕事自体は好きなので、すぐに辞めようとは思わなかったのですが、子どもを育てている人は全員、時間の融通がきくパート勤務なんです。私もそうしたいと思って上司に何度も交渉したのですが、認めてもらえませんでした」

現在、主任に昇格し、責任のある仕事がますます増えてきたという由実子さん。自身のキャリアをどう思うか聞いてみました。

「この施設・業界では、私の進みは遅いもののキャリアダウンというわけではないと思います。ただ、私自身、子育てしながら管理職もするのは本当に大変で、キャパオーバーの日々で…。子どもにまだまだこれからお金がかかるので仕事は辞められないですが、少し落ち着いたら、実は転職しようと思ってるんです」

学生時代に学んでいた分野を学び直して仕事にしたいと考えているそうで、「一時的にはまたキャリアダウンですけど、人生一度しかないですしね、挑戦してみたいです」と由実子さんは笑いました。

今回、キャリアの変化について2人にお話を伺いましたが、どちらの方も、半年や1年といった短いスパンではなく、長い目で見て満足な結果なら「キャリアダウン」ではないのではないか…と前向きに受け止めている様子が印象的でした。

それ以外にも、出産とキャリアダウンについては以下のような声が寄せられました。

「営業系の仕事でやりがいもありバリバリ働いていたのですが、残業続きで激務。産後はとても同じように働けないと思ったので人事に相談し、定時で帰れる部署に異動しました。しかし肝心の仕事が合わなくて…慣れていないうえにマニュアルが細かく、寝不足の頭でミスを連発してしまい、自己肯定感がダダ下がり中です」（恭子さん・32歳＝仮名、お子さんは1歳）

「結婚前、夫は私にも仕事を続けてほしい、応援する…と言ってくれていたのですが、実際に子どもが生まれると、残業や接待の飲み会が断れないと言い出し、実質私のワンオペ育児に。私の職場は自発的に企画やプロジェクトを提案していかないと昇進できないのですが、家では家事育児に子どもの中学受験なども重なり、日々の業務をこなすのが精一杯でとても時間が取れません。子どものいない同期に比べるとキャリアが停滞してしまっています」（まゆみさん・39歳＝仮名、お子さんは小学校6年生と3年生）

お子さんや家族の時間と、やりたい仕事との最適なバランスは一人ひとり異なり、夫婦や家族の分担もそれぞれ違います。あなたとご家族にとって、ベストな働き方とはどのようなものですか？

取材・文：高谷みえこ インタビュー時期：2026年1月 アンケート実施対象：20～40代女性100名