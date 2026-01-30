カフェで「1000円以下はクレカ払いをご遠慮ください」と言われた！ 値段によって「現金払いのみ」なのは“問題ない”のでしょうか？ 加盟店規約を確認

クレジットカード加盟店契約とは何か

お店がクレジットカード決済を導入するには、カード会社と「加盟店契約」を結ぶ必要があります。加盟店契約とは、カード会社が定めるルールに従って、お店でカードによる支払いができるようにする契約です。

この契約は、カード利用者から代金を直接支払ってもらうのではなく、カード会社がその料金を立て替えてお店に支払います。その代わりとして、カード会社はお店に「決済手数料」を請求するというものです。この手数料はお店側が負担するものであり、利用者に負担させてはいけないとされています。

また、多くのカード会社やカードブランドの加盟店規約では、クレジットカードでの支払いを正当な理由なく拒否したり、現金払いとカード払いで金額を変えたりすることを禁止しています。つまり、お店は加盟店契約を結んでいる以上、原則としてカードでの支払いには応じる必要があるのです。



「1000円以下はカード不可」は認められるのか

なぜ、少額の支払いはクレジットカードでの決済を断られてしまうことがあるのでしょうか。実はクレジットカード決済でかかる「決済手数料」は、お店側の売上に対して変わります。例えば、1000円の会計でも、手数料が3％なら30円、5％なら50円ほどかかり、その分はお店の利益から差し引かれます。

ランチは食材費などの原価が高く、もともと利益が大きくないメニューも多いため、少額決済ほど手数料の負担が重く感じられやすいのです。「せっかく売れたのに手数料で削られる」という感覚が強くなり、結果として「1000円以下はカード不可」と案内する店が出てしまうことがあるのです。

ただし、主要なカード会社の加盟店規約では、利用金額による制限を設けることは、利用者への不利な扱いとして禁止されているケースがほとんどです。お店側にとって手数料が負担であっても、それを理由にカード利用を制限することは、基本的には認められていません。

つまり「1000円以下はカード払い不可」と一律に断る行為は、加盟店規約に違反する可能性があります。



カード払いを断られたときの考え方

実際に「現金でお願いします」と言われた場合、まずはその理由を確認してみましょう。一時的な端末トラブルやカードブランドの取り扱いの有無など契約上の制約であれば、正当な理由なので現金での支払いが妥当といえます。

一方、明確な理由がなく、単に「支払金額が低額だから」という理由で断られた場合には、加盟店規約に反している可能性があります。納得できなくてもトラブルになりそうな場合は、その場で無理に主張するのではなく、後日カード会社に相談することも検討しましょう。

その際は、現金支払いしたことが分かるレシートを保管しておくとスムーズです。



知っておくと判断しやすくなるポイント

クレジットカード決済を導入しているお店は、加盟店契約に基づき、原則としてカードでの支払いを受け入れなければいけません。カード支払いの最低価格は定められていないため、基本的には金額の多少に関わらず、カード払いを断ることはできないのです。

このような理由でカード決済を拒否された場合は、店側が加盟店規約に違反する可能性があるということも覚えておきましょう。

カード払いを断られたときは、理由を冷静に確認し、必要に応じてカード会社に相談することで、納得のいく対応につながりやすくなります。キャッシュレス時代だからこそ、利用者側もクレジットカードの基本的な仕組みや対応を知っておくことが大切といえるでしょう。



出典

株式会社ジェーシービー よくあるご質問 加盟店から金額や時間帯によってカードの利用を断られるのはなぜですか？

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級