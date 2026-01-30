2児の母・木下優樹菜「前夜に仕込みまくって」手作り弁当公開「朝からすごい」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】元タレントの木下優樹菜が1月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。前日から仕込んだ手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻「前夜に仕込みまくって」キンパ＆チキンの手作り弁当3つ
木下は「なんで朝からこんな完璧なお弁当作れる？」というフォロワーからの声に対し、「ううん。全然完璧じゃないよ。前夜に仕込みまくって朝焼いて巻くだけ」と返答。投稿には、キンパとチキンが詰められた3つの弁当箱が写っている。
この投稿に、ファンからは「豪華」「仕込んでいたとしても朝からすごい」「参考になる」「真似したい」といった声が上がっている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆木下優樹菜、彩り豊かな手作り弁当を披露
◆木下優樹菜の手作り弁当に反響
