NCT¡¦¥Æ¥ó¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë»²²Ã¡ªÍ¾Íµ¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»
NCT¤Î¥Æ¥ó¤¬¡¢º£Ç¯¤â¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ó¤Ï1·î27Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAINT LAURENT¡Ê¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡Ë¡×¤Î¡ÖSaint Laurent Men¡Çs Winter 2026 Show¡×¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë»²²Ã¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥ó&»³粼¸¿Í¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈþ¤Î¶¦±é¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¥Æ¥ó¤Ï¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¥â¡¼¥ô¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥·¥ë¥¯¥·¥ã¥Ä¤È¥·¥ë¥¯¥¿¥¤¡¢¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥Æ¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¦¤ÇÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ç¡¼¤ò´ÑÍ÷¤·¡¢½ª»ÏÍ¾Íµ¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø²¹¤«¤¯°§»¢¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò°ì¿È¤ËÍá¤Ó¤ëÍÍ»Ò¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
NCT¤ª¤è¤ÓWayV¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Æ¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØSTUNNER¡Ù¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¥¿¥¤¡¦Spotify¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂ¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°³Ú¶Ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëWayV¤Ï¡¢1·î31Æü¡¦2·î1Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹çÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë