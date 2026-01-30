【S.H.MonsterArts ゴジラ (2016) 第2形態＆第3形態＆巨大不明生物セット】 1月30日16時より予約開始 8月 発送予定 価格：15,400円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ (2016) 第2形態＆第3形態＆巨大不明生物セット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月30日16時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は15,400円。

本商品は映画「シン・ゴジラ」より「ゴジラ(2016) 第2形態」、「ゴジラ(2016) 第3形態」、「巨大不明生物」をS.H.MonsterArtsシリーズで立体化したもの。

物語序盤に登場した「巨大不明生物」を海面造形と共に、迫力感を重視したサイズにて初立体化。劇中シーン同様、海面から尻尾が飛び出しているイメージが再現されている。

また「ゴジラ(2016) 第2形態」「ゴジラ(2016) 第3形態」は従来モデルを使用し、彩色はスクリーン越しの見栄えをより意識したカラーリングに変更されている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.