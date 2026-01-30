BANDAI SPIRITSはガンプラ各種を再販。1月30日11時より受け付ける。各商品の発売日や価格は以下の通り。

「ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０」

4月発送予定

価格：4,840円

サナリィ（S・N・R・I）による「フォーミュラ計画」にて開発された試作型ＭＳ ガンダムＦ９０が、マスターグレードで登場！ ２６種類に及ぶミッションパックの換装を可能とする全身のハードポイントを再現。

・予約受付ページ

「ＲＧ 1/144 ガンダムエクシア用 ガンダムアストレアパーツセット」

4月発送予定

価格：2,420円

「ＲＧ 1/144 ガンダムエクシア」（店頭にて好評発売中 ※別売）と組み合わせて、ＲＧ 1/144 ガンダムアストレアが再現できるアストレア用パーツ＆武装セットが登場！

・予約受付ページ

「ＨＧ 1/144 ヴァイエイト・シュイヴァン & メリクリウス・シュイヴァン」

4月発送予定

価格：5,500円

『新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT』より、OZプライズのアルモニア姉妹が駆るヴァイエイト・シュイヴァンとメリクリウス・シュイヴァンがＨＧ２体セットで登場。

・予約受付ページ

「ＭＧ 1/100 ガンダムアストレア＋プロトＧＮツインブロードブレイド」

4月発送予定

価格：7,150円

公式外伝『機動戦士ガンダム００ P』より、ガンダムアストレアが登場。デザイナー海老川兼武氏監修のもと、新規造形の「プロトGNツインブロードブレイド」を装備してＭＧシリーズに登場。豊富な武装や水転写式デカールが付属。

・予約受付ページ

「ＨＧ 1/144 レオン」

4月発送予定

価格：2,640円

『新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT』より、「星屑の三騎士」の一人、ブルム・ブロックスが駆るリーオーのカスタムMSレオンがＨＧシリーズで初立体化。

・予約受付ページ

「ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０用 ミッションパック Ｃタイプ&Ｔタイプ」

4月発送予定

価格：2,860円

「ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０」（別売り）にジョイントして、寒冷地仕様のCタイプ、追撃戦仕様のTタイプを再現可能なミッションパックが登場！

・予約受付ページ

「ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０用 ミッションパック Ｆタイプ＆Ｍタイプ」

4月発送予定

価格：2,640円

「ＭＧ 1/100 ガンダムＦ９０」（別売り）にジョイントして、格闘戦仕様のＦタイプ、水中戦仕様のＭタイプを再現可能なミッションパックが登場！

・予約受付ページ

(C)創通・サンライズ