『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』SCREENX予告

劇場公開中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」。新たな試みとして「鬼滅の刃」シリーズでは初となる「SCREENX」「ULTRA 4DX」での同時上映が決定。2月20日より、SCREENX 22館、ULTRA 4DX 4館で上映開始する。

SCREENXは、正面のスクリーンに加え、SCREENX 独自の技術により、両側面（壁面）にも映像が同時投影される「3面マルチプロジェクション・映画上映システム」。270度の視界すべてで映画を鑑賞でき、映画の世界に没入していくような臨場感を体験できる。

シーンによって正面のみに映像が投影されるシーンと、両側面に映像が投影されるシーンがあり、「左右に広がる画面は映画のシーンにさらなる抑揚と臨場感をもたらし、映画自体の持つポテンシャルを最大限に表現する」としている。

ULTRA 4DXは、体験型アトラクションシアターの4DXと、SCREENXの3面マルチプロジェクションを融合した体験型シアターで、「今までにないダイナミックな映画体験を楽しめる」とする。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

なお2月6日からは、日本アニメ映画史上初となるIMAX特別上映版も、グランドシネマサンシャイン 池袋(東京)と、109シネマズ大阪エキスポシティ(大阪)の2館で上映開始する。