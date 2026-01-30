「SV021 PRO」

01Diverseは、SIVGAの密閉型ヘッドフォン「SV021 PRO」を2月5日に発売する。独自開発の5層のアルミニウム複合振動板を採用。価格はオープンで、市場想定価格は31,980円前後。仕上げはゼブラウッド、ビーチウッドの2種類。

「SV021 PRO」

独自開発の50mmダイナミックドライバーは、剛性とダンピングの理想的なバランスを追求。5層構造のアルミニウム複合振動板を採用し、微細なアルミニウム合金ボイスコイルと高性能な磁気回路を組み合わせ、「低歪みで細部まで再現性の高いサウンドを実現する」という。周波数帯域は20Hz～40kHz、感度は106dB±3dB。インピーダンスは45Ω±15%。

ハウジングには、木目の美しいビーチウッド(ブナ)と、モダンなゼブラウッドの2つのカラーバリエーションを用意する。イヤーパッドは肌に優しく通気性に優れた、柔らかいベロア素材を採用。内側に通気性の良いパンチングタイプの合皮を採用している。

ケーブルは着脱可能。高純度無酸素銅(OFC)のケーブルは1.6m。コネクターは3.5mmシングルエンド。標準プラグへの変換アダプターを同梱する。