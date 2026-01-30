西田ひかる、手作りの“馬のマスコット”に反響「上手ですね」「可愛い」「ひかるさん器用なのね」 松居直美が公開「今の私のお守り」
タレントの松居直美（58）が28日、自身のブログを更新。歌手でタレントの西田ひかる（53）にプレゼントしてもらったという、手作りの“馬のマスコット”を披露した。
【写真】「可愛い」「器用なのね」西田ひかるが手作りした馬のマスコット
松居は「こんにちは」と切り出し、「今日はDr.ストレッチで体の調整をしてもらいました」「さてこの間、磯野貴理子ちゃんのお友だちからお味噌をいただきました」などと、直近の出来事を紹介。
その流れで「そして、今の私のお守りは西田ひかるちゃん手作りの馬のマスコットです」と明かし、バッグに結びつけてあるマスコットを写真で披露した。
編んで作ったと思われる馬のマスコットは、ネイビー風のカラー。たてがみからしっぽまで、全身がデザインされている。
コメント欄には「馬のマスコット、上手ですね 西田ひかるさん、スゴイです」「馬のマスコット可愛い」「ひかるさん器用なのね。素敵です」「馬のお守りステキ」「直美ちゃんの周りには 直美ちゃんを思い遣っている方ばかりでお人柄ですね」など、さまざまな声が寄せられている。
