◎全国の天気

山陰から北日本の日本海側は広く雪で、東北や北陸を中心に大雪や吹雪となるでしょう。太平洋側は晴れ間の出る所が多い予想です。関東の平野部は安定して晴れて、空気がカラカラに乾燥しますので、火の取り扱いはご注意ください。

◎予想最高気温

前日と同じくらいで、厳しい寒さが続くでしょう。関東から西日本でも一桁の所が多く、東京は9℃、名古屋は6℃。大阪は前日より3℃低い7℃の予想です。札幌は0℃、仙台と新潟は3℃でしょう。冷たい風も強まりますので、防寒対策をしっかりとしてお過ごしください。

◎週間予報・大阪〜那覇

この土日は沖縄で雨が降るでしょう。山陰の雪は31日(土)の昼頃までにいったんやむ予想です。ただ、その後も来週前半にかけて雪や雨が降りやすいでしょう。来週は各地でじわじわと気温が上がって、5日(木)は福岡でも15℃以上、大阪は14℃と各地で3月並みの気温となりそうです。6日(金)は広く雨で、その後は再び寒気が流れ込む予想です。

◎週間予報・札幌〜名古屋

日本海側はこの土日も雪が続くでしょう。ただ、2月1日(日)は、雪の降り方が少し落ち着きそうです。関東と東海はこの先も晴れる日が多く、空気の乾燥した状態が続くでしょう。来週半ばになると厳しい寒さは和らぎ、5日(木)は各地で春先の陽気となりそうです。

花粉シーズンが迫っています。日本気象協会によると、今年は東日本と北日本で飛散量が例年より多く、2月上旬には九州や東海でスギ花粉の飛散が始まる見通しです。マスクや眼鏡を使うなど、対策を始めておくと安心です。