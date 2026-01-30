市川團十郎、長女・麗禾と“手つなぎ”お散歩ショット「久しぶりの“ギューッ”にほっこり」「恋人みたいな親子」「素敵な父娘」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が29日、自身のブログを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）と散歩に出かけたことを明かし、仲良し“手つなぎ”ショットを披露した。
【写真】「恋人みたいな親子」市川團十郎と長女・麗禾の"手つなぎ"ショット
「変な髪型ですが ありがとう」と題したブログで、「麗禾お散歩してくれるって」と報告。のどかな風景の中、手をつないで散歩をする父娘の様子を披露し、「ありがとう」と添えた。
続く投稿では「麗禾に」「撮られてた」と、麗禾がこっそり撮影した、空の写真を撮る團十郎の姿もアップした。
心温まる親子の姿に、ファンからは「麗禾ちゃん、優しいですね」「なんて素敵な父娘」「久しぶりの"ギューッ"にほっこり」「恋人みたいな親子ですね」「素敵な時間をお過ごしください」などの声が寄せられている。
