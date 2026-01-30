タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（28）が30日までに自身のインスタグラムを更新。町中華ランチショットを公開した。

「兆徳 前日の夜から明日のお昼ご飯は玉子チャーハンにしようって決めてたんだっ」とつづり、チャーハンとギョウザに舌鼓を打っている写真をアップ。

ハッシュタグで「兆徳」「町中華」「本駒込」「ランチ」「チャーハン」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「美味しそう かわいい！」「炒飯と餃子食べたくなりました」「美味しそうやね 食べたい」「可愛い」「美味しそう〜良い笑顔です」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、大食い番組に出演経験あり。