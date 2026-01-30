雪の日にディズニーシーで撮影された動画が「美しすぎる！」と世界中で話題になっている。



【動画】幻想的、雪の「アレンデール城」

整体ケアルラ（東京都新宿区）公式Xが投稿したのは、雪が降るディズニーシーのアレンデール城の光景。



照明を反射した雪の演出で、より幻想的に浮かび上がったアレンデール城。「アナと雪の女王」の世界に迷い込んでしまったような美しさだ。ファンタジースプリングスホテルのグランドシャトー9階のベランダから撮影されたものだそうで、整体のオーナーと同行したスタッフの皆さんは、あまりの美しさに大盛り上がりだったそう。動画は9.7万いいねを獲得。世界中のディズニーファンから絶賛の声が集まった。整体ケアルラ店長の、みやたけたつんどさんに話を聞いた。



――出発前に雪になることは分かっていましたか？



みやたけ：私とスタッフは1月2日〜3日の予定でディズニーに出かけ、スタッフから雪の予報を教えてもらいましたが、その時は快晴だったので半信半疑でした。翌日から年始営業が始まるので「降って積もらなければいいな…」と思っていました。



ーー雪が降り始めてからの現地の様子は？



みやたけ： 18時30分過ぎに雪に気付きました。最初はチラチラ程度だったのですが、どんどん勢いを増し積もり始め、20時には吹雪に。グランドシャトーから見えるアレンデール城はとても美しく、こんな機会は一生に一度あるかないかだろうと思い、思わず写真と動画を撮影したんです。スタッフのみんなもディズニーオタクなので、子どもみたいにはしゃいで撮影していました（笑）。



――雪の日のディズニーは特別美しかったのでは？



みやたけ：雪景色に染まるディズニーシー全体があまりにも幻想的で見惚れました。翌朝の、まだ雪がうっすらと積もっている朝焼けのアレンデール城、ディズニーシーの姿も非常に美しかったです。



――美しい風景ですが…とても寒そうですね。



みやたけ：ホテルのベランダでアレンデール城を撮影したことは思い出深いです。窓を開けたら部屋に雪が入ってくるので慌てて閉めて、ベランダに出て吹雪の中、震えながら撮影しました。翌日の午後には雪が溶け始め、翌日夜にディズニーシーを出る頃にはいつもの姿に戻っていましたが、この光景を見られたのは奇跡だったと思います。きっともう二度と体験できないですね。



◇ ◇



SNSでは「映画の中にいるみたい」「エルサ頑張りすぎ」「地元の雪は嫌だけどディズニーは特別」など国内からの反響とともに、「この光景は、世界中のどのパークも越えられない」「パリのディズニーに行くのが夢だったのに、日本も最高！」など海外からの反響も集まった。奇跡の光景はディズニーファンだけでなく、世界中の人々を魅了する美しさがあった。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）