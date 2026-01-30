高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】銭太郎の父親・森山善太郎。２代に渡り、松野家に関わった

1月30日第85回の最後に、第18週「マツエ、スバラシ。」の予告が放送され、話題になっています。

次週予告では、松野家がついに借金を完済。ヘブンの家ではパーティーが開かれました。そこに何と借金取の銭太郎（前原瑞樹さん）の姿が！



＊以下、次週予告の内容を含みます。

＜ドラマで流れた予告＞

「ヘブン！」と自分の名前を叫びながら、箱のふたを開けるヘブン。

驚いた表情のヘブン、トキ、司之介、錦織。

ヘブンの家でパーティーが開かれている。

「借金…返したぞ」と司之介。

パーティーには借金取りの銭太郎も参加している。銭太郎は父親の位牌を持参したようだ。

場面が代わり、喜びを爆発させる司之介とフミ。その後ろにはトキとヘブンがいる。

蛇と蛙が会話している。

「ようやく借金返済」

「よかったわね〜」

司之介が…

箱の中から取り出した本を松野家のみんなに見せるヘブン。

喜びに包まれるトキたち。

場面が代わり、縁側に座っているトキ。額に白い布を巻いている。

サワとなみがトキの横にいる。

布で顔を隠したトキをヘブンが抱きかかえて、ぐるぐる回っている。

その様子を遠くから見守る錦織。

「ただし、気を付けるのですよ。『おごれる者は久しからず』」と女性の声がする。

あいさつをしている錦織。

布で顔を隠して歩くトキ。

司之介は「牛乳屋を辞めた」と宣言。驚くトキたち。

蛇と蛙は「司之介！」と叫んで――。

＜視聴者の声＞

登場回数は多くないものの、出演するたびに強烈なインパクトを残す銭太郎。「ダラクソ！」と叫び、口は悪いものの情に厚い性格。松野家を気遣ってきました。

そんな銭太郎がパーティーに参加していることに、SNSやコメントでは驚きと喜びの声が上がりました。

「銭太郎が西洋料理のパーチーにお呼ばれしてる？」

「借金完済祝いに招かれたの！？」

「借金返済はおめでたい事だけど銭太郎さんが寂しがる姿が目に浮かぶ(笑)」

銭太郎の口癖の「だらくそが」にひっかける人も。

「銭太郎退場かな…さみしいな… 借金完済しやがってだらくそが〜」

「来週で銭太郎は退場ですか？ だらくそがー！」

などの声が目立ちました。

松野家を気遣ってきた銭太郎。借金完済しても登場し続けるのか、注目が集まりそうです。

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。