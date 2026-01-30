冬に行きたい「愛媛県の穴場秘境」ランキング！ 2位「面河渓」を抑えた1位は？【2026年調査】
春が待ち遠しいこの季節、ふと立ち止まって景色を味わいたくなる瞬間はありませんか。そんな気分に寄り添ってくれるのが、冬の静けさに包まれた秘境。今回は、心まで澄んでいくようなスポットに注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「愛媛県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
※積雪や凍結の可能性が高いため、訪問時はスタッドレスタイヤやチェーンをつけることをおすすめします
回答者からは「冬は空気も澄み切って静寂の時が流れ、一面は銀世界が広がって美しいです」（60代男性／兵庫県）、「雪化粧した渓谷のように、冬でしか見られない景色が見られそうだから」（30代女性／石川県）、「川のエメラルドブルーを見てみたい」（30代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※凍結路に備え、スタッドレスタイヤやチェーンがあれば安心です。また、一部遊歩道で崩落による規制がある場合があるため、現地の案内に従ってください
回答者からは「寒い時期は水しぶきや氷っぽい表情が出て、迫力が増しそうだからです。冬なら空気も澄んでいて、滝の音がよりはっきり感じられそうです」（20代女性／東京都）、「ダイナミックな滝でとても神秘的なので」（40代女性／神奈川県）、「冬は凍結することもあり、氷瀑が見られる可能性がある点に惹かれました。夏とはまったく違う迫力があり、寒い時期ならではの自然の表情を楽しめそうです。人も少なそうなので、落ち着いて滝の景色を眺められそうだと思いました」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
