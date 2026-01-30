「嫉妬するまである」庄司智春、新年初の“俺のオンナ”ショット公開「綺麗すぎてちょっとひいてます」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは1月29日、自身のInstagramを更新。“俺のオンナ”ショットを披露しました。
【写真】庄司智春の“俺のオンナ”ショット
「ミキティは可愛いすぎるね」庄司さんは「#俺のオンナ」とハッシュタグを付け、1枚の写真を投稿。自宅のリビングで撮影した妻でタレントの藤本美貴さんの姿を披露しています。頬杖をつき、少し上目遣いの笑顔でカメラを見つめる姿です。白い半袖Tシャツにデニムパンツのラフなスタイルや、後ろに置かれている家具やおもちゃ入れのようなワゴンからは生活感がうかがえます。
ファンからは、「もう綺麗すぎてちょっとひいてます」「ミキティは可愛いすぎるね」「ミキティに一生ついていきたいです」「うわ！カッコイイ」「かわいいカッコいいです」「庄司さんに嫉妬するまである」「とうとうハッシュタグ1個と写真1枚だけな日がくるとは！！！」と、絶賛の声が集まりました。
「その前の跳躍準備も美しい」たびたび「俺のオンナ」と題し、自身のInstagramに藤本さんのプライベートショットを公開している庄司さん。前回の「俺のオンナ」シリーズは、2025年12月15日の投稿で、「#俺のオンナ 跳躍も着地も美しいけど その前の跳躍準備も美しい」と海でジャンプをする様子を披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
