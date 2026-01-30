Netflixは、2026年に開催されるワールドベースボールクラシックの日本国内でのライブ配信に向けて、渡辺謙さんをNetflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー、二宮和也さんをスペシャルサポーターに決定したと発表した。

大会本番、試合のNetflixライブ配信への出演、さまざまな関連コンテンツへの出演、そして野球ファンならではの視点や熱量を通じて、選手や監督、キャンプ取材など現場最前線から大会を盛り上げていく。

なお、本日21時からワールドベースボールクラシック特別企画のYouTubeコンテンツ第1弾として、2人のスペシャル対談映像を公開。

▼ 渡辺謙さん

「僕たちができることは見続けること、見守ること。ヒートアップした世界中のプレイヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりとして、彼らの高ぶる気持ちや現場の熱量を伝えていきたい」

▼ 二宮和也さん

「情報をお届けするだけでなく、大会を楽しみにしている、見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味だとも思います。それが一番の応援になると信じ、皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい」