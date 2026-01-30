3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹Ã¦µÑ¤ØÂçÎÌÊä¶¯¡¡À¾Éð¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢¥«¥Ê¥ê¥ª¡¢ÎÓ°Â²Ä¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤ò¡×
¡¡À¾Éð¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹Åê¼ê¡Ê188¥»¥ó¥Á¡¢81¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡Ë¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥«¥Ê¥ê¥ª³°Ìî¼ê¡Ê185¥»¥ó¥Á¡¢97¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡Ë¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÅý°ì¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿ÎÓ°Â²Ä³°Ìî¼ê¡Ê¥ê¥ó¡¦¥¢¥ó¥¯¥¦¡¢184¥»¥ó¥Á¡¢90¥¥í¡¢º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡Ë¤¬30Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ø¡¢´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¿·ÀïÎÏ3Áª¼ê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â2·î1Æü¤«¤éµÜºê¸©ÆüÆî»ÔÆî¶¿Ä®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë1·³¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°ÄÌ»»11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö30¡×¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï·×1¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7¡¦48¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï3A¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀèÈ¯¥¿¥¤¥×¤Îµ»¹ªÇÉ±¦ÏÓ¤Ç¡¢À¾Éð¤Ç¤âÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆµåÃÄ¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤¤¡£¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç87»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ä¹ÂÇÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥«¥Ê¥ê¥ª¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö25¡×¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ï108»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨2³ä2Ê¬9ÎÒ¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢28ÂÇÅÀ¡£Ä¹µ÷Î¥ÂÇ¼ÔÆÃÍ¤ÎÂÇµå³ÑÅÙ¤ò»ý¤Ä¤Û¤«¡¢¤Þ¤À25ºÐ¤È¿¤Ó¤·¤í¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¡£¶¯¸ª·ø¼é¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÀÅÀÎÏ¸þ¾å¤¬¶áÇ¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤ËÆþÃÄ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿µåÃÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓ°Â²Ä¤ÏÂæÏÑ¡¦Åý°ì¤Ç2020Ç¯¤Ë32ËÜÎÝÂÇ¡¢99ÂÇÅÀ¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö73¡×¡£2024Ç¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç¤Ï2¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜÀï¤ÇÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï90»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨3³ä1Ê¬8ÎÒ¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡£¥ª¥Õ¤Ë³¤³°°ÜÀÒÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ï°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ø¤Î¸°¤ò°®¤ë¡£¡ÖÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤ß¡£»ý¤ÁÌ£¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£ÂÇ·â¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¼éÈ÷¤Ç¤âÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ËÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¶¼é¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£