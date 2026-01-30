「離れる決断をすることは決して簡単ではありませんでした」名古屋保有の24歳MFが欧州クラブへ移籍。初の海外挑戦へ「必ず成功させたい」
名古屋グランパスは１月29日、倍井謙のベルギー２部ベールスホットへの期限付き移籍が決定したと発表した。レンタル期間は2026年６月30日までとなっている。
今回の移籍にあたり、24歳のMFは名古屋の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントを発信した。
「このたび、海外でチャレンジすることを決断しました。昨シーズン、初めて移籍を経験しましたが、僕にとってアカデミー時代を過ごした名古屋を離れる決断をすることは決して簡単ではありませんでした。ただ、一年間ジュビロ磐田でのプレーを経験させてもらい、たくさん学ぶことがありました。
今回、グランパスへの復帰を期待してくださっていた方も多いと思うのですが、自分自身チャレンジしたい気持ちが勝り、ベルギーのK.ベールスホットV.A.に期限付き移籍をすることになりました。グランパスファミリーの皆さんの前で成長した姿をお見せしたかったという思いも残ってはいますが、今はこのチャレンジを必ず成功させたいという意欲に満ちています。皆さんにたくさんの良いニュースを届けられるよう、日々精進していきたいと思います。引き続き応援のほど、よろしくお願いします」
また、昨季にレンタルで加入し、継続してプレーする予定だった磐田を通じては、次のように報告した。
「今回、KベールスホットVAに期限付き移籍することを決断しました。まずはこのチームの立ち上げの大事な時期に、僕のわがままに耳を傾けてくださったクラブの皆さんには本当に感謝の思いと申し訳ない気持ちでいっぱいです。１年間と少しという短い時間ではありましたが、ジュビロで過ごした期間は僕にとって本当にかけがえのない時間になりました。
レンタル延長のリリースが出た際にたくさんの愛のあるメッセージをいただいたこと、また始動してすぐに今年はチャントを作ろうと思うと言っていただいたこと、選手として本当に幸せを感じる瞬間でした。何より、トップチームマネジメント部やフロントスタッフの皆さん、監督とコーチングスタッフ、そして最高のチームメイトと一緒にサッカーができたことを誇りに思っています。
今年もこのジュビロのために全身全霊を懸けて戦うと一度は決心した気持ちに決して嘘はありません。ただ、僕の幼い頃からの夢である海外で活躍するという目標に対してのこのチャレンジを、どうか少しでもご理解くださり、後押ししていただけると嬉しいです。応援してくださっていた皆さんには改めて感謝の気持ちと本当に申し訳ない思いでいっぱいですが、自分の決めた道を必ず成功にしてきます。短い期間ではありましたが、本当にありがとうございました。ジュビロ磐田の躍進を心から祈っております」
初の海外挑戦となる倍井は日本人選手の“登竜門”とも言えるベルギーで、結果を残せるか。
