フジ・生田竜聖アナ、撮影した伊藤利尋アナ＆井上清華アナの写真に反響「卒業式の父と娘」「どういう状況」「おもしろい」
フジテレビの生田竜聖アナ（37）が29日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビの情報番組『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）でMCを務める伊藤利尋アナ（53）と井上清華アナ（30）の2ショットを公開し、“なんとも言えない2人の姿”が話題を呼んでいる。
【写真】「結納後の父娘？」反響続々、生田竜聖アナが撮影した伊藤利尋アナ＆井上清華アナの2ショット
生田アナは「#チューリップ」とハッシュタグだけを付けて、伊藤アナと井上アナの2ショットをアップ。2人はチューリップを一輪ずつ持ち、太陽の日差しを浴びた妖艶な雰囲気となっていた。
優しそうな表情の伊藤アナ、ほほ笑みを見せる井上アナ、2人の様子に「井上アナめっちゃ可愛いです 卒業式みたいですね笑」「卒業式の父と娘」「ステキな親子ですね〜」「父と娘って感じやん」「どういう状況ですか!?」「結納後の父娘？」「おもしろいんですけど」「素敵な写真」などと、上司と部下ではなく“親子ショット”として反響が集まっている。
