元「モーニング娘。」でタレントの石川梨華（41）が30日までに自身のインスタグラムを更新。私服のカジュアルコーデを披露した。

「私服 今日はブラウン＆カジュアルコーデ 踊ってきました 楽しかった」とつづり、ブラウン系カラーのキャップ、革ジャン、シャツ、パンツ、スニーカー姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「相変わらずかわいい」「カッコいいファッションですね」「チャーミー梨華ちゃん！今日は可愛いのとかっこいいね！似合うね！ボーイッシュな服！美人は何着ても似合うね！いいね！」「何時もおしゃれです」「素敵です」などの声が寄せられている。

石川は、2000年4月にモーニング娘。の第4期メンバーオーディションに吉澤ひとみ、辻希美、加護亜依とともに合格し、同5月17日発売のシングル「ハッピーサマーウェディング」でデビュー。2017年3月13日にプロ野球・西武の野上亮磨投手と結婚し、18年4月に第1子男児、20年1月に第2子男児を出産。夫の野上は17年オフにFAで巨人に移籍し、21年に現役を引退。現在は巨人コーチ。