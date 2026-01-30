ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンの追加メンバーが２６日に発表され、選手登録３０人のうち２９人が決定した。ドジャース・大谷翔平投手や山本由伸投手ら豪華な顔ぶれ。デイリースポーツ・ウェブ評論家の内田順三氏が、予想される野手陣の起用法や残り１名の候補にも触れながら「日本の最強メンバーにふさわしいパワーヒッターがそろった」と語った。

◇ ◇

かつては「スモールベースボール」で世界の強豪に対抗していたが、メジャーでもエース級の選手が出てくるようになり、相手のパワーに負けない選手をそろえないと点を取るのはなかなか難しい。大谷を中心にパワーでぶちかます、そういった顔ぶれだと思う。

残り１名が気になるところだが、有力候補に挙がるのは吉田正尚だろう。何らかの調整があるのかもしれないが、吉田が入るか入らないかによって、打順やオーダーも変わってくるだろうね。

いずれにしろ、大谷が中心となるのは間違いない。カギとなるのは大谷の後ろを誰にするのか。昨年のワールドシリーズのように勝負を避けられることも予想されるからね。そういった点では三振が少なく、ランナーがいる時に返す力のある吉田が入るなら適任になる。もし外れたら、鈴木誠也の可能性も高いだろうね。

打順については、ドジャースと同じように１番で起用するのか、それとも２番か３番か。もし１番なら、初回にガツンと打ってくれればチームは勢いがつくし、相手にとっては脅威。大谷の前の打者も大事で、吉田と同じく三振の少ない近藤健介、９番・遊撃で小園海斗を起用するのもいいだろうね。

上位打線はおそらくメジャー組の大谷、鈴木、入るなら吉田、それに村上宗隆、岡本和真が中心となるだろう。そこに近藤や牧秀悟、佐藤輝明らをどう絡めていくか。センターが誰になるのかという点も気になるが、誠也も経験があるしできるだろう。もし、吉田が外れるのなら守備面を考えて周東をセンターで使うことも考えられる。そうなると、走力のある中日・岡林勇希、日本ハム・五十幡亮汰、阪神・近本光司あたりも残り１人の候補に挙がるだろうね。

井端監督は自分自身が脇役タイプの選手だったこともあり、そういった野球観を備えている。ベンチメンバーを駆使して、いざという時の守りや１点を取る戦術など駒の使い方はシミュレーションしているだろう。各国も本気になっているビッグイベント。どういう戦いを見せてくれるのか楽しみだね。