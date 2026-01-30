歌手・天童よしみが３０日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。

天童は、パーソナリティーを務める今田耕司から、新幹線の中で親切にされたと明かした。「私の席の前に今田さんが座っておられて。私はまだ（今田の存在に）気が付かなかった状態だったんですけど、私の母と一緒に乗ってたんですよ」

続けて「母がちょっとお手洗いに行きたいということで、私、ちょっと立ったら、今田さんもご一緒に立っていただいて、介助していただいた」と、母親がお手洗いに行く際に今田が手伝ってくれたと明かした。

天童の母親は７年前に足を骨折して以来、一人では歩けない状態だという。「それでちょっとお手洗いに行くのに困ってたら、ちゃんと今田さんが介助してくれて。『僕、行くよ』って言ってくれて」

天童はその時に初めて今田の存在に気付いたそうで、「え〜って。『今田さん、おはようございます』って言って…」。これに対し今田は「何てええ話を…。ネットニュース、お願いします」と冗談で返した。天童は「荷物も今田さん、新大阪の駅に着くまでの、ちゃんと手伝ってくれはった」と感謝していた。