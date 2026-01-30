2026年1月28日放送のトークバラエティ番組「ホンマでっか！？ＴＶ」（フジテレビ系）は、正しい風邪の予防＆対処法SPと題して今までの風邪予防法のやり方などを検証したが、ゲストの指原莉乃さんが「私は世界で一番体が強いと思っている」と話すと、周囲から「ええっ〜」と驚きの声があがった。

「体と精神強いから」「精神は...」

医師で疲労評論家の梶本修身さんは「ウイルスが侵入するとインターフェロンが出てきて、熱を上げてウイルスを攻撃する役割がある。同時にうつ状態にさせて強制的に体を休ませる働きもある」と解説した。それを聞いたMCの明石家さんまさんは「身をまかせたらいいんだ、流れに」と納得した様子である。

ここで、指原さんの世界一身体が強い発言が出た。

「AKB48のメンバーがインフルエンザでどんどん倒れていった時も最後まで残った」という。さんまさんが感心したように「体と精神強いから」とつぶやくと、すかざす指原さんは「精神は（強いと）言ってないんですよ」と返した。

コロナ禍になって初めて手洗いをした

生物評論家の池田清彦さんが知人の小児科医の例を持ち出す。「予防注射を打ったことがないけどインフルエンザにかかったことがないという。いつもインフルエンザの患者をみていて、かかっている（状態だ）けど、抗体がどんどんできている」と話した。

指原さんが挙手して「私、実は思い当たるフシがあって、自分の体が強いことに。幼い頃から手を洗ったことがなくて、うがいもしたことがなく、コロナ禍になって（手洗いやうがいを）デビューした」と話す。さんまさんもびっくりの表情である。

「今は洗ってますよ。でも幼い頃に手を洗っていなかった、だから菌をいっぱい保有していたから免疫力が強いというのは関係あるのでしょうか」

池田さんは「関係あると思いますよ。今、キレイにしすぎでかえって抗体が少なくなり風邪を引きやすい」と答えた。

ブラックマヨネーズ小杉竜一さんは「コロナ禍で手洗いデビューしたということは（AKB48の『恋するフォーチュンクッキー』で両手をあわせて動かす仕草をまねて）、この時は手がドロドロやったんや」とツッコむ。指原さんも笑いながら両手で懐かしのポーズ。

さんまさんは「フォーチュンクッキーな。菌だらけや」。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）