三つ子が滑り台で奇跡のシンクロ、「テトリスだったら消えてた…」まさかの“完璧横並び”に「流石、息のあったフォーメーション」
三つ子の姉妹が滑り台を次々と滑り降り、最後に3人がぴったり横一列に並ぶ動画がInstagramで話題を呼んでいる。投稿したのはみつゴマ（@_325_clover_）さん。「随分と可愛らしいテトリス…」「流石、息のあったフォーメーション」などのコメントが寄せられ、409.9万回表示、7.4万いいねを記録した。4歳頃の姿を収めたこの動画について、お母さんに話を聞いた。
【動画カット】”完璧な横並び”のテトリスが完成するまで
――この「テトリス」のような奇跡的な重なりに気づいた瞬間の状況や心境を教えてください。
「3人で一緒に滑り台を滑るところを撮りたいなと思っていました。動画を見返している時に、落ちてくる様子がテトリスみたいだと思っていたので、パパが『テトリスだったら消えてた』という表現をして面白いなと思いました」（みつゴマさん）
――次女さんが真ん中にピタリと収まった時、周囲ではどのような反応がありましたか。
「最後に滑った次女が2人にぶつからないかなとヒヤヒヤしながらも、間にぴったりハマってみんなで笑っちゃいました」
――普段の遊びの中でも、三つ子ならではのシンクロした動きを感じる場面はありますか。
「あまり3人シンクロしたりは無いですが…ふりむくタイミングや笑うタイミングが同じだったり、三つ子だなと思います。じゃんけんではよくあいこが続きます」
――成長したお子さんたちと一緒にこの動画を見返した際、どのような会話をされましたか。
「よく自分達の動画をみて3人でけらけら笑っています。この動画の時も『並んでる〜！』と笑っていました」
――三つ子育児の中で、「三つ子でよかった」と一番の幸せを感じるのはどんな時ですか。
「毎日3人のわがままを聞いて、ケンカを仲裁して、今日も疲れた〜！となりますが、3人のそっくりな寝顔をみたり、寝る時に3人私にぴたっとくっついて寝てるとき幸せだな〜と思います。すぐそばに遊び相手・競争相手がいるので、お互いに刺激し合えるし、何事にも挑戦しやすいのが三つ子でよかったことかなと思います」
――この「テトリス」のような奇跡的な重なりに気づいた瞬間の状況や心境を教えてください。
「3人で一緒に滑り台を滑るところを撮りたいなと思っていました。動画を見返している時に、落ちてくる様子がテトリスみたいだと思っていたので、パパが『テトリスだったら消えてた』という表現をして面白いなと思いました」（みつゴマさん）
――次女さんが真ん中にピタリと収まった時、周囲ではどのような反応がありましたか。
「最後に滑った次女が2人にぶつからないかなとヒヤヒヤしながらも、間にぴったりハマってみんなで笑っちゃいました」
――普段の遊びの中でも、三つ子ならではのシンクロした動きを感じる場面はありますか。
「あまり3人シンクロしたりは無いですが…ふりむくタイミングや笑うタイミングが同じだったり、三つ子だなと思います。じゃんけんではよくあいこが続きます」
――成長したお子さんたちと一緒にこの動画を見返した際、どのような会話をされましたか。
「よく自分達の動画をみて3人でけらけら笑っています。この動画の時も『並んでる〜！』と笑っていました」
――三つ子育児の中で、「三つ子でよかった」と一番の幸せを感じるのはどんな時ですか。
「毎日3人のわがままを聞いて、ケンカを仲裁して、今日も疲れた〜！となりますが、3人のそっくりな寝顔をみたり、寝る時に3人私にぴたっとくっついて寝てるとき幸せだな〜と思います。すぐそばに遊び相手・競争相手がいるので、お互いに刺激し合えるし、何事にも挑戦しやすいのが三つ子でよかったことかなと思います」