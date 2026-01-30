「ボンボンドロップシールが手に入らない…」から生まれた斬新なアイデアに「男の子も楽しめそう」「ママの優しさが素敵」
子どもに頼まれたけど“ボンボンドロップシール”がどこにも見つからない…。大人気すぎる商品が故の困りごとから、ほのママ（＠honomama_life）が考えたのはなんとシールではなく、“お菓子交換ノート”。「シールが買えなくて残念…で終わらせないママの優しさが素敵」「男の子も楽しめそう！」と、Instagramのコメントでも大絶賛。娘さんもまさかの…シールより“お菓子”派!? 忙しい毎日にときめきを見つける、ほのママさんにアイデアの裏側を聞いた。
【写真】シール帳にも使えるバインダーに“お菓子を貼る”…完成までの工程
■大人もシールより“お菓子”派？ 入手困難がきっかけで発案したアイデア
――お菓子ノートを作って、お菓子を交換するといった投稿に反響がありましたが、コメントや反応などをご覧になって、どのような印象ですか？
「想像以上に反響があり、とても驚きました。シールがなくて同じように悩んでいるママがたくさんいるんだなと感じました。特別な材料を使わず、身近なものでできる遊びだからこそ、共感していただけたのかなと思っています」
――“お菓子ノート”はシール交換が再流行している今ならではの画期的なアイディアだと思いますが、どういったところから着想を得たのでしょうか。
「きっかけは、とにかくシールが本当に手に入らなかったことです。冬休みに入ってシールを探しに行ったのですが、どこにも売っていませんでした。その時に「冬休みでどうせお菓子をたくさん買うなら、それをシール代わりにすればいいじゃん」と思ったのが始まりです。
最近はシール自体もとても高く、ネットでシールを買うより駄菓子の方が安いですし、何より食べて最後まで楽しめる。それなら、お菓子を交換ごっことして楽しんで、ノートに残せば思い出にもなるなと思い、お菓子ノートを作りました」
――お菓子ノート交換という遊びのポイントがあれば教えて下さい。
「我が家の場合は家族内で交換して楽しんでいるのですが、お菓子を選ぶところから、ノートに貼ったりする工程も楽しむ！とにかく好きなものを集めてもらったらいいかなー！と思います！例えば、1000円で好きなお菓子を買ってノートにすると決めることで、買う時にお金の計算を学べたり、ノートにした後も駄菓子屋さんのようにごっこ遊びもできます！」
――実際にお子さんにシールとお菓子、どっちが良いと聞いたらお菓子がいいと即答されたそうですが、親としてはどのようにお考えでしょうか。
「正直、「そうだよね〜」と思いました（笑）。 シールも可愛いし、細かい作業が好きな娘は楽しんでいましたが、やっぱり子どもにとってはお菓子が一番なんだなと実感しました。大人の私もシールよりお菓子です！（笑）ただ、今まで一生懸命シールを探していたので、「おいおい…」と思ったのも本音です（笑）」
■「今しかない娘との時間を、しっかり楽しみたい」
――実際に“お菓子ノート“が意外なところで役に立った！というような場面は何かありますか？
「お出かけの時に、さっと持って出られるのがとても便利でした。ちょっとした待ち時間や移動中にも使えますし、フォロワーさんからの素敵なアドバイスで、防災リュックに入れておくのもいいなと感じ、準備しました！
防災リュックに入れる場合、もちろん賞味期限には注意が必要ですが、「楽しめるものがある」「普段食べ慣れてるお菓子がある」という安心感があると思います」
――“ジャンクジャーナル“や手作りスノードームなど日常を楽しくするアイディアを様々発信されていますが、元々そういったアイディアを形にしていくことが好きだったのでしょうか。
「もともと“今の生活が少し楽しくなること”を考えるのが好きでした。身近なものを組み合わせて、これ楽しそう！と思ったら、あまり考えすぎずに形にすることが多いです」
――“ママも子どもも忙しい毎日にときめきを“ということで親子がときめく暮らしのヒントをご発信されていますが、”ときめき“を大事にするにあたって、日々心掛けていることは何かありますか？
「今しかない娘との時間を、しっかり楽しみたいと思っています。忙しい毎日ですが、親子で楽しめる小さなことを見逃さないこと、そして、その時間を形として残せるようにすることを大切にしています。後から振り返った時に、「楽しかったね」と思えるものが残るのが好きです」
――今後いつか形にしてみたいな〜といった、現在着想中のものがあればお答えできる範囲で教えて下さい。
「正直なところ、今は特にありません（笑）。いつもその時のひらめきで動いているので、また「これ楽しそう！」と思えるものが出てきたら、自然に形にしていけたらいいなと思っています！」
