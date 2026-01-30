ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。月に1度行うカニューレの交換が完了したことを報告しました。

津久井さんは、首の気管に開けた穴に挿入して呼吸を支える医療器具、カニューレの交換を終え、「さぁて今回のはどんな感じかな〜？ 花粉の季節なのでフィットしてくれると 本当に嬉しいし助かります」と、投稿。









津久井さんはカニューレについて、「ものすごくシンプルな作りなんですよね〜」「もっと改造人間やサイボーグをイメージしていたのですが…」「本当によくこれで誤嚥を防いでいると思います」と、使ってみての率直な感想を綴っています。









そして「そういう意味では感謝しているのです 痰が吸いやすい事を願いまぁ〜す」と、カニューレに感謝と期待の言葉で締めくくりました。









津久井さんは2024年10月のブログで、「私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。









続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。









津久井さんは、人気アニメ作品『ご近所物語』の「西野ジロー」役や、『アリスSOS』の「和美トシオ」役などをつとめていました。



