滝沢眞規子「お弁当の写真ばかりになってしまったから」 久しぶりの全身ショットに反響「素敵すぎます」「カッコいい」
モデルの滝沢眞規子（47）が28日、自身のインスタグラムを更新。クロエとフェンディのアイテムを合わせた、“シックな冬コーデ”を披露した。
【写真】「暖かそうで、カッコいい」クロエ×フェンディを合わせた滝沢眞規子の“冬コーデ”
滝沢は「お弁当の写真ばかりになってしまったから私服撮りました」と、鏡越しに自撮りした全身ショットをアップし、アイテムのブランドを紹介している。
ダークなグリーンカラーが印象的なクロエのコートに、黒の丸みのあるデザインが特徴的なフェンディのバッグ、ロングブーツを合わせたファッションとなっていた。
自宅についてや、家族への手作り弁当の投稿が増えていたが、久しぶりの私服紹介に「そのコート素敵すぎます」「暖かそうで、カッコいい」「グリーンとブラックの組み合わせ！早速真似っこさせて頂きます！」「大きい襟がめっちゃ可愛い」「素敵です」などと、洗練されたコーディネートを称賛する声が寄せられている。
【写真】「暖かそうで、カッコいい」クロエ×フェンディを合わせた滝沢眞規子の“冬コーデ”
滝沢は「お弁当の写真ばかりになってしまったから私服撮りました」と、鏡越しに自撮りした全身ショットをアップし、アイテムのブランドを紹介している。
ダークなグリーンカラーが印象的なクロエのコートに、黒の丸みのあるデザインが特徴的なフェンディのバッグ、ロングブーツを合わせたファッションとなっていた。
自宅についてや、家族への手作り弁当の投稿が増えていたが、久しぶりの私服紹介に「そのコート素敵すぎます」「暖かそうで、カッコいい」「グリーンとブラックの組み合わせ！早速真似っこさせて頂きます！」「大きい襟がめっちゃ可愛い」「素敵です」などと、洗練されたコーディネートを称賛する声が寄せられている。