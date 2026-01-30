「俺たちのタカキ」が帰ってきた！「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が12月4日以来、約2カ月ぶりとなる出場を果たした。12月4日の試合中、脳血管疾患となり即入院。一時、意識不明の状態にもなったが、大きな後遺症などもなく快復、戦列復帰を果たした。熱いファンから支持されるタカキの復活に、入場シーンから「待ってたよー」「やばい泣いてしもうた」というコメントが殺到した。

【映像】ファン感涙！浅井堂岐、復活の入場シーン

浅井は脳血管疾患となり、12月4日の試合後の即入院。意識不明の状態もあった中、その後の経過は奇跡的にも良好で、心配された後遺症などもなく、退院時には医師から「すぐに戻っていい」と戦線復帰に太鼓判を押されていた。もともとは筋トレで体を鍛えてきたマッスルキャラだが、入院の影響もあり、当時よりはややほっそり。それでも力強い表情で入場口に姿を見せると、感動したファンからは「おめでとう」「もう泣いてる」「たかき愛されすぎてる」といった言葉が大量に並んだ。

その声援に応えるように浅井は要所でアガリを重ねて、見事に復帰戦で勝利。勝利者インタビューでは繰り返し、ファンの支えが力になったと感謝の言葉を繰り返していた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

