脳科学者の中野信子氏は30日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。学歴詐称疑惑で失職した静岡県伊東市の田久保真紀前市長（55）が、地方自治法違反や偽造有印私文書行使などの疑いの刑事告発を受けた静岡県警による任意聴取に応じたとの報道についてコメント。

番組は29日夜に田久保氏を直撃した映像も放送。田久保氏は「要請の方には応じてきました」などとする様子も放送した。

大下アナから「今後のためにも正直に話してほしいですね」と振られた中野氏は「やってこられてきたことと学歴というのは本来そんなに関係がないことだと思いますが」と前置きしつつ「しかしながら、公衆の面前で堂々とウソをついてしまうというのは公的な職にある人としてどうかと。まあ、ちょっと、人間としてどうかと、いうところもありますので」と、田久保氏のこれまでの対応に苦言を呈した。その上で「きっちりやっぱりね、支援してくれた方のためにも、正直にお話しになった方が、いいような気がしますけどね。その方が評価もいいような気がしますけれども」と語った。

大下アナは「代理人弁護士の方によりますと、任意の“卒業証書”の提出を求められたんですけど、慎重に検討するということです」と伝えた。