不倫二世議員が理由!? 東京国税局の新部署設立に隠された“裏の目的”＜おコメの女＞

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本作は、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）の敏腕国税調査官である主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、コメのなかにドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）を創設するところからスタート。

「正しく集めて、正しく使う」を信条に、正子はザッコクの個性豊かなメンバーと悪徳脱税者たちを一刀両断していく。

1月29日（木）に放送された第4話の終盤では、ザッコクを立ち上げた正子が「私も目的を果たさないとね」と意味深な言葉をこぼし…。

【映像】正子の真の目的は…

◆「正さなきゃいけないことはたくさんある」

父親・米田田次（寺尾聰）が昔逮捕されたらしき過去が明かされていた正子。

第4話では、仕事を辞め慎ましく暮らしている田次のもとを、元政治家・鷹羽錦之助の息子で経済産業大臣である鷹羽宗一郎（千葉雄大）の議員秘書・灰島直哉（勝村政信）が訪れた。すると灰島は「政界に戻られるおつもりは？」と切り出し、田次がかつて議員秘書だったことが明かされた。

そして第4話の終盤では、正子が「私も目的を果たさないとね」と表情を曇らせる一幕が。

すると、以前正子が宗一郎の選挙ポスターを意味ありげに眺めているのを見ていた笹野耕一（ささの・こういち／佐野勇斗）が、「それって鷹羽宗一郎に対してですか？」「正子さんがザッコクを立ち上げたのは、鷹羽家が理由なんじゃないですか？」と尋ねた。

これに対し正子は「正さなきゃいけないことはたくさんある」とだけ返すのだった。

一方そのころ宗一郎は、秘書の灰島から、宗一郎と人気モデルの不倫現場を雑誌に撮られたと報告が入り「揉み消してから持ってくるのがお前の仕事だろ！」と激昂していた。