美術作家から小中高生まで 幅広い世代の個性豊かな作品を集めた美術展 最高齢90歳の大型作品も 秋田
県内在住の作家から小中高生まで、幅広い世代の作品を集めた美術展が秋田市で開かれています。
秋田市のアトリオンで開かれているファインアート秋田2026。
会場には、絵画や彫刻など個性豊かな作品117点が並んでいます。
作品を手掛けたのは、美術家団体、国画会の会員や県内の小中高生、特別支援学校の生徒など。
年齢や所属にとらわれず、新たな表現を発信する場が設けられました。
秋田大学の名誉教授でもある佐々木さん。
絵画では珍しい技法や構図をあえて取り入れて、作品を仕上げたといいます。
佐々木良三さん
「色をできるだけ少なくした時にどんな表現ができるかなっていう」「形として見える物を我々、ものとして見てるんだけど、もしそれがなかった場合どんな人ともくっついたり離れたり、また部分もなくなった場合にどんな形が私にとって今までにない雰囲気が出たなとかって」「常識だけが追求する世界でなくて、我々が考えない常識以外のものが次の自分を作るからね」
この美術展は秋田市のアトリオンで2月1日まで開かれています。
最終日には、作家自らが作品解説をするトークイベントも行われます。