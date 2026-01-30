【B2第18節 見どころ】東西上位争いが過熱…愛媛vs福岡、信州vs横浜EXに注目

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は、後半戦がスタートして早々、東地区首位を快走していた福島ファイヤーボンズが信州ブレイブウォリアーズにその座を明け渡すなど、大きな変動があった。今節も両地区の上位争いをはじめ、各クラブの動向が気になるところだ。

西地区2位につける愛媛オレンジバイキングスは、前節は同地区3位の鹿児島レブナイズと直接対決。GAME1は第3クォーターに逆転に成功しながら、第4クォーターに失速して黒星を喫したが、GAME2は前日の101失点から一転して63失点に抑える勝利。直接対決で4ゲーム差を維持したことは前向きに受け止めたい。

その愛媛と対戦する同地区5位のライジングゼファー福岡は同6位のバンビシャス奈良との対戦だったが、こちらは痛い2連敗を喫して2ゲーム差に迫られた。GAME1は前半に25得点に封じられたことが響き、GAME2も68得点止まりとオフェンスの課題が解消されない。それでもプレーオフ圏内の鹿児島まで4ゲーム差と、まだ十分に手が届く状況だけに奮起に期待だ。

福岡はデイボン・リードを契約解除し、元ベルテックス静岡のティム・シュナイダーを獲得。リーグ最少のリバウンドの向上が期待でき、オフェンス面でもその高さを生かしたいところだ。特に今回対戦する愛媛はビッグラインアップを武器とするチーム。今後への感触を得るためにも、ペイントエリアでハードに戦う姿勢を見せたい。そして、特別指定選手として前節にデビューを果たした白谷柱誠ジャックにも要注目。高校1年生ながら即戦力の期待は大きく、チームに火を点けるような躍動を望みたい。

加入早々に存在感を示している神戸のメイ［写真］＝B.LEAGUE

東地区5位の岩手ビッグブルズは、前節は同地区6位の山形ワイヴァンズと対戦。2戦とも70失点とディフェンス力は発揮できたが、GAME1で82得点を挙げながらGAME2は60得点に終わり、1勝1敗と突き放せず。今節対戦する神戸ストークスはルーク・メイという強力なスコアラーを加え、西地区首位を独走中。岩手としては得意のディフェンスを良いオフェンスにつなげるためにも、速攻を意識して神戸を慌てさせたい。

B2得点ランク1位のボイドを擁する横浜EX［写真］＝B.LEAGUE

信州は前節GAME1の勝利で東地区首位に浮上。今節は現在14連勝中と勢いの止まらない横浜エクセレンスと対戦する。第4節の対戦では信州が連勝しているが、現在首位と1ゲーム差の好位置につけている横浜EXは士気が高い。破壊力のある横浜EXのオフェンスに対し、信州はウィング陣の高さをディフェンスでも有効活用する必要があるだろう。

西地区4位の熊本ヴォルターズは4連勝と巻き返し、待望の勝率5割が見えてきた。今週末に対戦する青森ワッツは東地区最下位だが、新たに高岡大輔ヘッドコーチを迎えて臨んだ前節に信州を66得点に封じる殊勲の勝利。GAME1も74失点と、ディフェンスに改善の兆しが見られた。加入して間もない特別指定選手、鍋田憲伸の働きも光り、今節もその若い力を前面に押し出したい。

文＝吉川哲彦

B2リーグ戦の第18節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節はプロデビュー以来B2でプレーを続けてきた白戸大聖（山形ワイヴァンズ）が史上15人目となる400試合出場に王手をかけている。また、バンビシャス奈良に所属するナイジェル・スパイクスは過去2人が達成した3000リバウンドまで17、ベルテックス静岡のアンガス・ブラントは2000得点まで6に迫る。ロートアリーナ奈良で行われる奈良vs静岡では、同日に2つの記録が達成される可能性もありそうだ。

■B2第18節試合日程



・愛媛オレンジバイキングス vs ライジングゼファー福岡（＠松山市総合コミュニティセンター）



GAME1：1月30日（金）19時05分～ GAME2：1月31日（土）15時05分～

・岩手ビッグブルズ vs 神戸ストークス（＠盛岡タカヤアリーナ）



GAME1：1月31日（土）13時05分～ GAME2：2月1日（日）14時05分～

・福島ファイヤーボンズ vs 山形ワイヴァンズ（＠宝来屋 ボンズアリーナ）



GAME1：1月31日（土）13時15分～ GAME2：2月1日（日）13時35分～

・信州ブレイブウォリアーズ vs 横浜エクセレンス（＠エア・ウォーターアリーナ松本）



GAME1：1月31日（土）14時05分～ GAME2：2月1日（日）14時30分～

・福井ブローウィンズ vs 鹿児島レブナイズ（＠セーレン・ドリームアリーナ）



GAME1：1月31日（土）15時05分～ GAME2：2月1日（日）14時05分～

・熊本ヴォルターズ vs 青森ワッツ（＠熊本県立総合体育館）



GAME1：1月31日（土）15時05分～ GAME2：2月1日（日）14時05分～

・バンビシャス奈良 vs ベルテックス静岡（＠ロートアリーナ奈良）



GAME1：1月31日（土）17時05分～ GAME2：2月1日（日）14時05分～