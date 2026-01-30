・日立が５日ぶり反発、送電網設備の更新需要など追い風に通期業績予想を上方修正

・コアは昨年来高値更新、第３四半期営業益３７％増で通期計画進捗率８３％

・住友鉱は初の１万円台突破、イラン情勢など警戒した金上昇で買い人気続く

・小森がマド開け急反発、北米・欧州好調で４～１２月期は経常利益倍増

・ドリコムが大幅続伸、第３四半期累計業績で営業損益が黒字転換

・キオクシアは急伸し２万円台に突入、決算発表の米サンディスクが時間外取引で大幅高

・ＯＬＣが反落し昨年来安値、４～１２月期入園者数「前年同期とほぼ同様」で慎重姿勢

・カシオが急反発、２６年３月期業績予想の上方修正と自社株買い発表を好感

・コナミＧが反発、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

・ＶＮＸ大幅高、航空自衛隊の公募案件を受注

・太洋テクノが急動意、２５年１２月期営業利益予想の上方修正好感し指標面の割安さも買いの拠りどころに

・サノヤスＨＤがカイ気配で水準切り上げる、４～１２月期営業利益急拡大し対通期進捗率が９割超に



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS