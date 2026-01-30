３０日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した流れが波及した。



米長期金利は４．２３％に低下した。米株式市場でマイクロソフト＜MSFT＞が急落し、ナスダック総合株価指数が７日ぶりに反落。ハイテク株安とともにイラン情勢を巡る警戒感も台頭し、安全資産とされる米国債に資金をシフトさせる動きが広がった。一方、トランプ米大統領は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長候補について、来週に発表する方針を表明。米国の金融政策に及ぼす不確実性が意識され、見送りムードも強まった。



日本の総務省は３０日朝、１月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）を発表。生鮮食品を除くコアＣＰＩは前年同月比２．０％上昇となった。伸び率は前月から鈍化し、市場予想を下回った。日銀の早期利上げ観測を後退させる内容との受け止めから、円債相場には支援材料となった。



先物３月限は前営業日比１５銭高の１３１円６７銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント低い２．２３５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS