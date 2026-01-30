1月30日に公開されるアニメーション映画『クスノキの番人』で、齋藤飛鳥が長編アニメーション映画の声優に初挑戦。東野圭吾の同名小説を原作とした本作は、「その木に祈れば、願いが叶う」と伝えられる、ミステリアスな“クスノキ”とその“番人”となった青年の物語だ。本作で齋藤は、父の秘密を探るためクスノキの番人となった直井玲斗に協力を求める大学生・佐治優美役を演じている。「いち読者としてワクワクしていました」と明かす齋藤に、初めてのアフレコ現場で感じた戸惑いと発見を聞いた。

■“いち読者”として向き合ってきた東野圭吾作品への思い

――本作に出演が決まった際の率直なお気持ちを教えてください。

齋藤飛鳥（以下、齋藤）：もともと東野さんの作品はたくさん読んできましたし、実写化された作品も拝見していたので、いち読者としてワクワクしていました。そんな作品のオーディションに声をかけていただけたこと自体がとても光栄で。受かる、受からないは一旦置いておいて、これは人生経験として挑戦してみたいなと思って、オーディションに臨みました。

――原作も読まれているとのことですが、アニメーションならではの表現や、世界観で惹かれたポイントはありましたか。

齋藤：原作で感じたキャラクターの魅力が、映像や声がつくことでさらに増して、いくらか現実味を帯びたような感じもしました。個人的に印象に残っているのが、玲斗がほうきで境内を掃いているシーン。床に近い低いアングルから描かれているんですが、実写だと、できなくはないけれどたぶん物理的にちょっと大変そう。それから、飲み物のグラスに映り込んだ玲斗の表情で心情を伝えるような描写もあって、それもやはり、実写でできなくはないと思うけれど、やろうと思うと大変そう。アニメーションだとそういった表現も完璧にできてしまうので凄いです。文章での理解と画としての理解、このふたつが合わさって強力なパワーになるとしたら、この物語は、映像化、とくにアニメーションにする意味がすごくある作品なんだなと改めて思います。

――実際に声優としてアフレコに参加されて、実写のお芝居との違いや、特に苦戦した点があれば教えてください。

齋藤：一番苦戦したのは、同時にやらなければいけないことの多さです。普段お芝居をしているときとは、使っている脳みそが全然違う感覚でした。実写だと、セリフを覚えて、相手の言葉を受け取りながらお芝居を組み立てていきますが、アフレコでは声だけで表現しなければいけないうえに、台本も見なければいけないし、絵の動きに合わせてタイミングも合わせなければいけない。全部を一度に処理するのが、想像以上に難しかったです。

――今回、アフレコ期間はどれくらいあったのでしょうか。声優に挑戦してみて、ご自身の中で課題に感じた部分があれば教えてください。

齋藤：アフレコ期間は1～2日くらいでした。実写とはまったく違うスピード感ですし、もう本当にあっという間でした。じっくり積み上げていくというより、その場で一気に出し切らなければいけない感じがあって、それは少しプレッシャーでもありました。完成した作品を観ても、正直「いい声」「悪い声」みたいなことはよく分からないのですが、自分の声自体があまり好きではないので、どうしてもむず痒さは残っていて……（笑）。「これで合ってるのかな？」という不安はずっとありました。実写と違ってテンポが速く、感情が一気に動く場面も多いので、大げさになりすぎても違うし、でも声だけで感情を伝えなければならない。そのバランスの正解はかなり難しく、掴むまでは苦労しました。

■実写のお芝居でも「息のお芝居」は確実にある

――逆に、今回の経験が実写のお芝居にも活かせそうだと感じたことはありましたか？

齋藤：高橋（文哉）さんと一緒にアフレコさせていただいたシーンがいくつかあるのですが、完成した映像を観ていて思ったのが、「息の使い方が本当に上手だな」ということでした。声を出すほどではない動作や感情のときにも、すごく繊細に息を使っていらっしゃって。声優さんにとっては特に大事な要素なのかもしれませんが、実写のお芝居でも「息のお芝居」は確実にあると思うので、これは活かせるなと思って、すごく観察していました。

――いまお話に出た高橋文哉さんですが、改めて玲斗を演じる姿を間近で見ていて、どんな印象を受けましたか？

齋藤：高橋さんは、スタジオで聴いていても本当に玲斗そのものという感じでしたし、何より真面目さがすごく伝わってきました。台本もかなり使い込まれていて、「ここまで読み込んできたんだな」というのが一目で分かるくらいで。皆さん台本を持ちながら収録するんですけど、高橋さんはあまり台本に目を落とすことなく、ずっと映像を観ながら演じていらっしゃって。相当準備してきたんだろうな、と感じました。先にアフレコに入られていたのですが、現場の空気もすごく和やかでしたし、本当に役にぴったりで、とても優しい方でした。

――齋藤さんはアーティストとしての経験もお持ちですが、ご自身ならではの呼吸のリズムはありますか？

齋藤：ないです（笑）。でも以前、共演した方に「歌やダンスをやっているんだから、それをお芝居に活かしたほうがいいよ」と言っていただいたことがあって。そのときは初めていただいたアドバイスにハッとして、「確かに！」と思っているうちに詳しいコツなんかは聞きそびれてしまって。でも、今回声のお芝居をやってみて、ああ、こういうことだったのかもしれないな、と思いました。歌うときの息継ぎや、ダンスしているときのリズム感は、確実に身体に染みついているものなので、「このリズムかな」「この息の吐き方かな」と、なんとなくですが分かった気がします。

――天海祐希さんともアフレコで一緒になるタイミングがあったと伺っています。実際に現場でお話しされてみて、いかがでしたか？

齋藤：天海さんと実際にお会いできた時に、「声優に挑戦して、参加できてよかった」と思いました。まず、もちろん声のお芝居が本当に素晴らしくて、スタジオで聴いていても圧倒されてしまいました。同じ空間でその声を聴けたこと自体が、すごく光栄だったなと思います。それから、アフレコの現場では皆さん結構ラフな格好をされていたんですが、天海さんのラフな姿って、なかなか見られるものじゃないじゃないですか。後ろから、声を当てている天海さんの姿を見ながら、「こんな貴重な光景はないな」と思って、目に焼き付けちゃいました。天海さんはとっても優しい方で、ほんの少ししか時間を過ごしていないのに、こんな人間になりたい、ともう思ってしまいました。すっかり大好きです。

――「誰かのために預念する」「思いを受念する」というテーマについて、齋藤さんご自身はどのように受け止めましたか？

齋藤：この作品は一見ファンタジーに見えるかもしれないですが、実際は全然そんなことはなくて。「願い」や「祈り」という言葉は、少し現実から離れた印象を持たれがちだと思いますが、むしろすごく東野さんらしい、地に足の着いた物語だなと感じました。登場人物たちも、千舟さんや玲斗の不器用ながらもまっすぐ進んでいく姿も、優美やお父さん、壮貴の家族のために動く姿、それからヤナッツコーポレーションの関係者たちも、一見すると少し意地悪に見えるけれど、どこか愛情深さを感じさせる描かれ方をしていて。この物語全体に、「愛情」が静かに漂っているような感覚があるんです。この作品を観ると、誰かに感謝を伝えることの大切さを改めて感じますし、言葉にできなくても、想うだけでも意味があるんじゃないか、そんなふうに思わせてくれる作品だと思いました。

――もしクスノキを通して誰かに思いを「預念」できるとしたら、したいですか？

齋藤：私は預念する側にはなりたくないですね（笑）。全部分かってしまうので、リスクが大きすぎるかも。作中のセリフにもありますが、伝えたくないことまで伝わってしまうのが、やっぱり怖いなと思って。でも、そういうリスクがないと、本当に伝わるものも伝わらないんだろうなとも思うんですけど……。受け取る側なら、ちょっと体験してみたいです（笑）。

――今後、声優として新たな挑戦をするとしたら、今回のような人間の女の子役以外で、やってみたい役柄やキャラクターはありますか？

齋藤：この作品に出てきたフクロウ（コノハズク）がかわいくて……。ああいう役はやってみたいです。（文＝佐藤アーシャマリア）